Meteorolojiden aşırı soğuk ve kar yağışı uyarısı

Pazartesi yurdun doğu kesimlerinde başlayacak olan kar, salı ve çarşamba yurdun önemli kısmına yayılacak. Küresel tahmin sistemlerine göre çarşamba günü İstanbul'da da kar bekleniyor. Gelen soğuk hava dalgası ocak ayının ilk haftasında da etkisini sürdürecek.

İSTANBUL’DA KAR VE SOĞUKLAR GÜNLERCE SÜRECEK

25 Aralık’tan itibaren yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasından İstanbul 26 Aralık’ta etkilenmeye başlayacak. Çarşamba günü İstanbul’da beklenen kar yağışının ardından soğuk ve karlı hafta bir süre daha devam edecek. Kar Ankara’yı da etkileyecek, İzmir’de ise ciddi soğuma meydana gelecek. (HABER MERKEZİ)