22 Aralık 2018 10:09

Meteorolojiden aşırı soğuk ve kar yağışı uyarısı

Hafta sonunu yumuşak bir havanın etkisi altında geçirecek olan Türkiye gelecek hafta soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girecek.

Meteorolojiden aşırı soğuk ve kar yağışı uyarısı

Fotoğraf: Pixabay

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    Pazartesi yurdun doğu kesimlerinde başlayacak olan kar, salı ve çarşamba yurdun önemli kısmına yayılacak. Küresel tahmin sistemlerine göre çarşamba günü İstanbul'da da kar bekleniyor. Gelen soğuk hava dalgası ocak ayının ilk haftasında da etkisini sürdürecek.

    İSTANBUL’DA KAR VE SOĞUKLAR GÜNLERCE SÜRECEK

    25 Aralık’tan itibaren yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasından İstanbul 26 Aralık’ta etkilenmeye başlayacak. Çarşamba günü İstanbul’da beklenen kar yağışının ardından soğuk ve karlı hafta bir süre daha devam edecek. Kar Ankara’yı da etkileyecek, İzmir’de ise ciddi soğuma meydana gelecek. (HABER MERKEZİ)

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