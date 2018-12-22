Gazeteci Hakan Gülseven hakkında tahliye kararı verildi

Hakkındaki kesinleşmiş para cezası nedeniyle tutuklanan Yurt gazetesinin eski sorumlu yazı işleri müdürü Hakan Gülseven'in cezasının ödenmesi üzerine hakkında tahliye kararı verildi.

Önceki akşam gözaltına alınan RED Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gülseven tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderilmişti.

Gülseven'in 3 ayrı davadan verilen 30 bin 500 liralık adli para cezası bulunuyordu. Yurt gazetesindeki gazetecilik faaliyetleri sebebiyle açılan tazminat davalarındaki cezaları gazete patronu CHP’li Durdu Özbolat tarafından ödenmemişti.

DURDU ÖZBOLAT'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Yurt Gazetesinin imtiyaz sahibi Durdu Özbolat'ın Avukatı Gürkan Çakıroğlu, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Müvekkilim Durdu Özbolat, Yurt Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Hakan Gülseven hakkında açılmış davalar olduğunu, sürecin sonunda, yani son derece üzücü olan tutuklama vakası gerçekleştiğinde öğrenmiştir.

Akabinde konunun detayları öğrenilerek hemen müdahale edilmiş, Gülseven’in tahliyesi için yatırılması gereken para müvekkilim tarafından ilgili dosyaya yatırılmış ve derhal tahliye edilmesi için yazışmalar başlatılmıştır.

Kendisinin bu geceyi evinde ailesi ve sevdikleri ile geçireceğini umut ediyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)