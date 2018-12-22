Konya'da bir kadın boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü

Konya'da bir kadın 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Hediye İnanç ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet G. gözaltına alındı. Mehmet G., dini nikahla birlikte yaşadığını iddia ettiği İnanç ile Semi Oğuz Deniz'i uygunsuz halde yakaladığını ileri sürerek cinayeti savundu.

DHA'da yer alan habere göre, kadın cinayeti dün saat 18.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde yaşandı. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet G. geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet G., İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı.

Bir süre sonra çevre sakinleri, iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi. İçeri giren Sucu, İnanç ve Deniz'i kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılardan Hediye İnanç, kurtarılamadı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Deniz ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet G., ilk ifadesinde Hediye İnanç ile maddi sıkıntılar nedeniyle 7 yıl önce anlaşmalı olarak boşandıklarını ancak imam nikahlı olarak beraber yaşamaya devam ettiklerini iddia etti. Mehmet G., "Hediye'yi takip ettim. Bir iş yerine girdiğini gördüm. Bir süre sonra iş yerinin önüne gidip kapalı olan kepenkleri zorlayarak açtım. İçeri girdiğimde Hediye ve Semi Oğuz'u uygunsuz halde gördüm. Aramızda tartışma çıktı. Ben de yanımda getirdiğim bıçakla onlara saldırdım. Olaydan sonra bıçağı bir yere attım ve o bölgeden uzaklaştım" dedi.

Fotoğraf: DHA

Emniyetteki işlemleri süren Mehmet G.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)