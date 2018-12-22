22 Aralık 2018 08:00
İlçe emniyet müdürüne kaçakçılıktan gözaltına alındı
Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Fotoğraf: DHA
Zonguldak Çaycuma’da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi. Kılıç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Kılıç’ın ardından soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. 9 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Gözaltındakilerin ifade işlemleri sürüyor. (DHA)
ETİKETLER: Çaycuma
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