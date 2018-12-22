22 Aralık 2018 01:42
2019 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Fotoğraf: VOA/Wikimedia Commons (Public Domain)
ETİKETLER: TBMM
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