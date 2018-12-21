Sincan Çocuk Cezaevinde tartışma çıktı: 7 çocuk ve 14 memur yaralandı

Ankara'da Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan çocuklar arasında tartışma çıktı. İnfaz koruma memurlarının müdahale ettiği olayda, 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandı.

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde 21 Aralık'ta akşam saatlerinde tutuklu bulunan çocuklar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya, cezaevinde görevli infaz koruma memurları müdahale etti. Yaşanan olayda, 7 çocuk ve 14 infaz koruma memuru yaralandı. Yaralılara, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün (21 Aralık) akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Sincan Kapalı Çocuk Cezaevi'nde gardiyanlar ile çocuklar arasında olaylar çıktığı, 7 çocuğun yaralandığı bildiriliyor. Henüz olayın nedeni konusunda açıklama yapılmazken, cezaevine çok sayıda ambulans sevk edildi. — Alican Uludağ (@alicanuludag) 21 Aralık 2018

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sincan Kapalı Çocuk Cezaevi'nde gardiyanlar ile çocuklar arasında olaylar çıktığı, 7 çocuğun yaralandığı bildiriliyor. Henüz olayın nedeni konusunda açıklama yapılmazken, cezaevine çok sayıda ambulans sevk edildi." ifadesini kullandı.

Sincan Kapalı Çocuk Cezaevi'nde gardiyanlar ile çocuk tutuklular arasında çıkan olayda,10 gardiyan ile 7 çocuğun yaralandığı bildiriliyor.

Dışarı da içeri de yangın yeri. pic.twitter.com/PKYY8FqyUF — Veli AĞBABA (@veliagbaba) 21 Aralık 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sincan Kapalı Çocuk Cezaevi'nde gardiyanlar ile çocuk tutuklular arasında çıkan olayda,10 gardiyan ile 7 çocuğun yaralandığı bildiriliyor. Dışarı da içeri de yangın yeri." dedi. (HABER MERKEZİ)