Sincan Çocuk Cezaevinde olay çıktığı iddiası

Ankara’nın Sincan ilçesinden bulunan Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde gardiyanlar ile çocuklar arasında olay çıktığı iddia edildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde gardiyanlar ile çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik kavgaya dönüşünce 10 gardiyan ile 7 çocuk yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı gardiyanlar ve çocuklar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan olay sebebiyle cezaevi içinde ve dışında güvenlik tedbirleri artırıldı.

Sincan Kapalı Çocuk Cezaevi'nde gardiyanlar ile çocuklar arasında olaylar çıktığı, 7 çocuğun yaralandığı bildiriliyor. Henüz olayın nedeni konusunda açıklama yapılmazken, cezaevine çok sayıda ambulans sevk edildi. — Alican Uludağ (@alicanuludag) 21 Aralık 2018

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sincan Kapalı Çocuk Cezaevi'nde gardiyanlar ile çocuklar arasında olaylar çıktığı, 7 çocuğun yaralandığı bildiriliyor. Henüz olayın nedeni konusunda açıklama yapılmazken, cezaevine çok sayıda ambulans sevk edildi." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sincan Kapalı Çocuk Cezaevi'nde gardiyanlar ile çocuk tutuklular arasında çıkan olayda,10 gardiyan ile 7 çocuğun yaralandığı bildiriliyor. Dışarı da içeri de yangın yeri." dedi. (HABER MERKEZİ)