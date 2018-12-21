21 Aralık 2018 21:54
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 22:22

Katalonya’da hükümete karşı protesto: 77 yaralı, 12 gözaltı

İspanya'daki merkezi hükümete karşı yapılan eylemde polis saldırdı. 77 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

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Katalonya’da hükümete karşı protesto: 77 yaralı, 12 gözaltı

Katalanların 11 Eylül 2012'deki bağımsızlık eylemi | Fotoğraf: Anaucc/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

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    İspanya’da merkezi hükümet Bakanlar Kurulu toplantısını Katalonya Özerk Bölgesi’nin başkenti Barselona’da yaptı. Kararı protesto eden bağımsızlık yanlısı Katalan örgütler, 20’ye yakın yolu kapatma eylemi yaptı. Eylemlerde “No pasaran” (Geçemeyecekler) pankartları dikkat çekti. Polisin saldırdığı eylemde 77 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

    Bakanlar Kurulunun Barselona’da yapılmasının “İspanya’nın Katalonya’ya karşı bir provokasyonu” olduğu iddiasıyla Barselona’daki öğrenci dernekleri de derse girmeme çağrısı yaptı. Bazı sendikalar da gün içinde iki saat iş durdurma eylemi yapacağını açıkladı. Eylemlerden dolayı otobüs şirketleri, gün içerisindeki Barselona-Andorra gibi bazı güzergahlardaki seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

    AA'da yer alan habere göre, İspanya'da merkezi hükümetin, Barselona'da yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısını "provokasyon" olarak değerlendiren bağımsızlık yanlısı Katalanların eyleminde 77 kişi yaralandı, 12 kişi de gözaltına alındı.

    EYLEME POLİS SALDIRDI

    Katalonya'da bağımsızlık yanlısı Cumhuriyeti Savunma Komitesinin (CDR) sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrılarla toplanan Katalanlar, kentin farklı noktalarında polislerle karşı karşıya geldi. İçişleri Bakanlığı ve Katalonya yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, 35'i Katalonya yerel polisi olmak üzere 77 kişinin yaralandığı, sağlık durumu ciddi kimsenin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca 12 kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

    Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını isteyen Katalanların eylemi, Barselona sokaklarında sürüyor.

    Fotoğraf: AA

    Yol kapatma eylemlerinden dolayı çok sayıda kamyon yollarda kalırken, otobüs seferlerinde ise iptallerin olduğu açıklandı. Bazı sendikaların grevinden dolayı Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferi de durduruldu.

    Diğer yandan İspanya'daki azınlık hükümeti, Bakanlar Kurulunu Barselona'da yaparak diyalog mesajı verdiğini, Katalonya'daki siyasi sorunu çözmek için kanal açmak istediğini savundu.

    MUHALEFETTEN HÜKÜMETE 'İHANET' ELEŞTİRİSİ

    Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) olmak üzere muhalefet partilerinden sert eleştiriler geldi. PP lideri Pablo Casado, bir gün önce Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Quim Torra ile Barselona'da görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in protokol olarak sanki başka bir ülkenin devlet başkanı gibi kabul edildiğini söyledi. "Hükümet, İspanya'ya ihanet etti." diyen Casado, Sanchez-Torra görüşmesinin İspanya devleti için "küçük düşürücü ve utanç verici" olduğunu ifade etti.

    Katalonya özerk yönetim parlamentosunda ana muhalefette olan Ciudadanos Partisi Lideri Albert Rivera da İspanya'nın bir egemenlik sorunuyla karşı karşıya kaldığını savundu. Rivera, "Torra, İspanya'yı mahvetmek için Katalonya'yı esir aldı. Başbakan Sanchez de ayrılıkçılara teslim olarak İspanya'yı küçük düşürdü." diye konuştu.

    PP ve Ciudadanos partileri, Anayasanın 155. maddesinin hemen hükümet tarafından uygulamaya konularak, Katalonya'nın yönetiminin merkezi hükümete devredilmesini ve erken seçim ilan edilmesini istedi.

    Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Elsa Artadi de Barselona'daki Bakanlar Kurulu toplantısında hükümetin Katalonya'ya ilişkin aldığı kararları eleştirdi. Artadi ayrıca, Barselona'da Katalonya yerel polisine takviye olarak ulusal polis ve jandarma gönderilmesine ilişkin "Bunun için Barselona'ya gelmeye gerek yoktu." yorumunda bulundu.

    BAKANLAR KURULUNDA KATALONYA İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR

    İspanya hükümeti, Bakanlar Kurulu'nda Barselona'daki El Prat havaalanının adının, Josep Tarredellas olarak değiştirilmesi kararı aldı. İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminde sürgünde olan Tarradellas, Franco'nun ölümü sonrasında demokrasiye geçişte Katalonya'nın ilk özerk yönetim başkanı olmuştu.

    Hükümet, 1940 yılında kurşuna dizilerek öldürülen eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Lluis Companys ile ilgili kararı veren diktatör Franco hükümetinin bu kararını kınayan ve reddeden bir deklarasyonun, meclise sunulması kararını da aldı.

    Bakanlar Kurulu ayrıca Katalonya'daki otoyolların bakım ve onarımı için 112,77 milyon avroluk bir yatırım yapılması kararı alındığını da açıkladı.

    NE OLMUŞTU?

    Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi, İspanya dışına kaçmıştı.

    İspanya'da kalan ve henüz yargılanmalarına başlanmayan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 8'i de kefaletle serbest durumda bulunuyor. Ayrıca 3'ü Katalonya polisinden, biri de eski siyasetçi olan 4 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor. (HABER MERKEZİ)

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