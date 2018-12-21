21 Aralık 2018 21:04
Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2018 00:42

TMMOB'den tacize uğrayan kadına destek

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu, İzmir’deki bir mimarlık ofisinde yaşanan kadına taciz olayına ilişkin açıklama yaptı: Olayın takipçisiyiz

TMMOB'den tacize uğrayan kadına destek

Fotoğraf: Evrensel

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    TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu, İzmir’deki bir mimarlık ofisinde meydana gelen taciz olayına ve devamındaki sürece ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    İzmir’de mimarlık ofisi sahibi Mimar T.A. tarafından işyerinde çalışan bir kadına taciz olayı gündeme gelmiş ve tacize uğradığını iddia eden iç mimar konuyla ilgili hukuk mücadelesini başlatmıştı. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu, "Üyemiz kadın arkadaşımızın yaşadıklarından haberdar olduğumuz andan itibaren olayın takipçisi ve tarafıyız" dedi.

    Yaşanan taciz nedeniyle, işyerinde çalışmakta olan üç mimarın da dayanışma amacıyla işlerinden istifa ederek, tacize uğrayan meslektaşlarının yanında yer aldıklarını dile getirilen açıklamada, “Bu süreç devam ederken; İzmir Serbest Mimarlar Derneği’nin bir etkinliği olan ‘Vitra ile İzmir Merkezli Çağdaş Mimarlık Pratikleri’ konulu sergide söz konusu kişinin eserlerinin de sergilendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Taciz olayına adı karışmış ve bir kadın tarafından olay beyan edilerek basında ve sosyal medyada yer almışken, bu kişiye sergide yer verilmesi, taciz olayının hafife alınmasına ve erkeği güçlendirerek kendisini bir aklama yolu olarak kullanılmakta, mağdur olanı da rencide etmektedir" ifadelerine yer verildi.

    TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu olarak, üyeleri kadın arkadaşlarının yaşadıklarından haberdar oldukları andan itibaren olayın takipçisi ve tarafı oldukları belirtilen açıklamada, "Kadın arkadaşımızın karşı karşıya kaldığı taciz olayı, bize ülkemizde ve dünyada yükselen kadın hareketinin önemini ve gerekliliğini bir kez daha hissettirmiştir. Bu nedenle, üyesi de olduğu Serbest Mimarlar Derneği’nin ‘Vitra ile İzmir Merkezli Çağdaş Mimarlık Pratikleri’ konulu sergisinde çalışmalarının yer almasından rahatsızlık duyduğumuzu dile getiriyor ve arkadaşımızla dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz. Yaşasın kadın dayanışması" denildi. (İzmir/EVRENSEL)

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