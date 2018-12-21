CHP'li Ünal Çeviköz: Barışçıl ve diplomatik çözüme ağırlık verilmeli

ABD’nin Suriye’den çekilmesine ilişkin CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz yazılı açıklama yaptı. Çevilköz, “CHP, Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu bölgesinde mevcut tüm sorunların barışçı yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yanadır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de bulunan ABD askeri unsurlarının çekileceği hakkındaki açıklamasının Suriye’de yeni bir döneme girileceğine işaret eden önemli bir gelişme olduğunu belirten Çeviköz, “Bu kararın olası yansımalarının dikkatle değerlendirilmesi yerinde olacaktır” dedi.

‘ABD’NİN ÇEKİLECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR’

Çeviköz, “ABD askerlerinin çekilmesinin ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye topraklarında IŞİD’e karşı sürdürdüğü mücadelenin tamamıyla sona erdiği ve koalisyon güçlerinin tümünün Suriye’den çekileceği anlamına gelmediği anlaşılmaktadır. Nitekim, koalisyona katılan diğer ülkelerin henüz askerlerini çekme niyetinde olmadıklarını açıklamaları da bu bağlamda dikkati çekmektedir” ifadelerini kullandı. CHP’nin Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğünden yana olduğunu hatırlatan Çeviköz şunları belirtti: “ABD askerlerinin çekilmesinin Suriye’de bu konularda olumsuz bir gelişmeye yol açmamasını umuyoruz. Suriye topraklarında bulunan yabancı askeri unsurların zaman içinde ABD örneğinde olduğu gibi çekilme kararı almalarının Suriye’nin geleceği hakkındaki kararları Suriyelilerin vermesine de olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz.”

ABD askerleri Suriye'den çekiliyor

SURİYE İLE DİYALOG ÇAĞRISI

CHP’nin, Suriye dahil olmak üzere, Türkiye’nin komşu coğrafyasını oluşturan Ortadoğu bölgesinde mevcut tüm sorunların askeri güç kullanmaksızın, barışçı yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yana olduğunu da belirten Çeviköz, “Bu yaklaşım tüm aktörlerle diyalog içinde bulunulmasını da gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Suriye ile Türkiye arasında, Adana mutabakatı ruhuna uygun olarak, sorunun çözümüne katkıda bulunacağı muhakkak olan diyalog ortamının sağlanması da büyük önem taşımaktadır” dedi.

Türkiye, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını bölgesel sahiplenme, iyi komşuluk ilişkileri ve iç işlerine karışmama prensibi çerçevesinde bir fırsata dönüştürmeyi başarmasını gerektiğini anlatan Çeviköz, “Defalarca vurguladığımız gibi, bölgede barışın sağlanmasına yönelik arayışlarda CHP’nin ortaya attığı Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) önerisi bu bağlamda önemli bir fırsat oluşturacaktır” dedi. (İstanbulEVRENSEL)

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