Buca Emek ve Demokrasi Güçleri: Geniş katılımlı ittifakı sağlayacağız

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri yaptıkları basın toplantısında AKP-MHP bloğunun geriletilmesi adına yerellerde en geniş ittifakların sağlanması için adım atacaklarını dile getirdiler.

KESK'e bağlı Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube, DİSK'e bağlı Emekli Sen Buca Şubesi, CHP, HDP, EMEP, SYKP, Yeşil Sol Parti ilçe örgütleri, Buca Halkevi, Buca Evka 1 Kadın Dayanışma Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği Buca Şubesi ve Demokratik Alevi Derneği, oluşturduğu Buca Emek ve Demokrasi Güçleri ittifak ve aday tartışmalarının devam ettiği yerel seçim gündemli basın toplantısı düzenledi.

'AKP-MHP BLOĞUNU ÇÖKERTECEK SİYASET'

Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde basın toplantısında, hazırlanan ortak metin kurum temsilcileri tarafından okundu. AKP-MHP ittifakının iktidardan indirebilmek için Buca Emek ve Demokrasi güçlerinin en geniş cephe siyasetinin oluşturulması için adımlar atacaklarını belirtildiği açıklamada, "Seçimlerle meşruluğunu sağlamaya çalışan AKP-MHP faşizmi Mart 2019 yerel seçimlerinde istediği sonuçları almak için provokasyon, yıldırma ve sindirme politikalarıyla her türlü yola başvurmakta, faşizmi kurumsallaştırmak için bu eşiği de geçmek istemektedir.Bu seçimlerde mücadelenin odağında “mükemmel” bir alternatif yerel yönetim siyasetinden daha çok, AKP-MHP bloğunun yerel ayaklarının çökertilmesi siyasetinin bulunması gerekmektedir" denildi.

Kentin yönetimi ile ilgili söz ve karar sahibi olmak istediklerinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi: Etkin ve demokratik yerel yönetimler için merkezi vesayeti ortadan kaldıran anayasal ve yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını savunuyoruz. Mücadelemiz, halkın iradesinin çiğnenerek yok sayılmadığı, kayyumların atanmadığı, seçilmişlerin baskıyla istifa ettirilmediği demokratik yerel yönetimler içindir. Mücadelemiz, mevcut baskıcı ve demokrasi karşıtı iktidar koalisyonunu geriletmek ve egemenlik alanını daraltmak içindir. Elde edilecek her başarı, 31 Mart sonrasında da demokrasi mücadelesini geliştirecektir. Kentte insanca yaşama hakkının bir temel insan hakkı olduğunu bilerek, bizlerden destek bekleyen adaylardan aşağıda açıkladığımız ilkelere uygun çalışma sözü istiyoruz.

KATILIMCI, AYRIMCILIKLA MÜCADE EDEN, ŞEFFAF, HALKÇI HİZMET

Basın toplantısında katılımcı belediyecilik için mahalle semt meclislerinin oluşturulması, kent konseylerinin işlerlik kazandırılması, muhtarların, meslek odalarının, emek örgütlerinin, dernek ve yurttaş girişimleri ile ortak çalışmaların yapılması istendi. Ayrıca, ayrımcılık ve şiddetle mücadele eden, dürüst, şeffaf, hesap verebilir, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilen, rant için değil, halk için hizmet veren, kent olanaklarına erişimin olduğu, kent varlığının korunduğu bir yerel yönetim anlayışı istendi. (İzmir/EVRENSEL)