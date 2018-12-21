21 Aralık 2018 19:19

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri: Geniş katılımlı ittifakı sağlayacağız

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, kent yönetiminden beklentilerini tartıştı. Toplantıda, yerellerde en geniş ittifakın sağlanması gerektiği vurgulandı.

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri: Geniş katılımlı ittifakı sağlayacağız

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Buca Emek ve Demokrasi Güçleri yaptıkları basın toplantısında AKP-MHP bloğunun geriletilmesi adına yerellerde en geniş ittifakların sağlanması için adım atacaklarını dile getirdiler.

    KESK'e bağlı Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube, DİSK'e bağlı Emekli Sen Buca Şubesi, CHP, HDP, EMEP, SYKP, Yeşil Sol Parti ilçe örgütleri, Buca Halkevi, Buca Evka 1 Kadın Dayanışma Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği Buca Şubesi ve Demokratik Alevi Derneği, oluşturduğu Buca Emek ve Demokrasi Güçleri ittifak ve aday tartışmalarının devam ettiği yerel seçim gündemli basın toplantısı düzenledi.

    'AKP-MHP BLOĞUNU ÇÖKERTECEK SİYASET'

    Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde basın toplantısında, hazırlanan ortak metin kurum temsilcileri tarafından okundu. AKP-MHP ittifakının iktidardan indirebilmek için Buca Emek ve Demokrasi güçlerinin en geniş cephe siyasetinin oluşturulması için adımlar atacaklarını belirtildiği açıklamada, "Seçimlerle meşruluğunu sağlamaya çalışan AKP-MHP faşizmi Mart 2019 yerel seçimlerinde istediği sonuçları almak için provokasyon, yıldırma ve sindirme politikalarıyla her türlü yola başvurmakta, faşizmi kurumsallaştırmak için bu eşiği de geçmek istemektedir.Bu seçimlerde mücadelenin odağında “mükemmel” bir alternatif yerel yönetim siyasetinden daha çok, AKP-MHP bloğunun yerel ayaklarının çökertilmesi siyasetinin bulunması gerekmektedir" denildi.

    Kentin yönetimi ile ilgili söz ve karar sahibi olmak istediklerinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi: Etkin ve demokratik yerel yönetimler için merkezi vesayeti ortadan kaldıran anayasal ve yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını savunuyoruz. Mücadelemiz, halkın iradesinin çiğnenerek yok sayılmadığı, kayyumların atanmadığı, seçilmişlerin baskıyla istifa ettirilmediği demokratik yerel yönetimler içindir. Mücadelemiz, mevcut baskıcı ve demokrasi karşıtı iktidar koalisyonunu geriletmek ve egemenlik alanını daraltmak içindir. Elde edilecek her başarı, 31 Mart sonrasında da demokrasi mücadelesini geliştirecektir. Kentte insanca yaşama hakkının bir temel insan hakkı olduğunu bilerek, bizlerden destek bekleyen adaylardan aşağıda açıkladığımız ilkelere uygun çalışma sözü istiyoruz.

    KATILIMCI, AYRIMCILIKLA MÜCADE EDEN, ŞEFFAF, HALKÇI HİZMET

    Basın toplantısında katılımcı belediyecilik için mahalle semt meclislerinin oluşturulması, kent konseylerinin işlerlik kazandırılması, muhtarların, meslek odalarının, emek örgütlerinin, dernek ve yurttaş girişimleri ile ortak çalışmaların yapılması istendi. Ayrıca, ayrımcılık ve şiddetle mücadele eden, dürüst, şeffaf, hesap verebilir, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilen, rant için değil, halk için hizmet veren, kent olanaklarına erişimin olduğu, kent varlığının korunduğu bir yerel yönetim anlayışı istendi. (İzmir/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    7 çocuğa istismar davası ertelendi
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Trump’ın çekilme kararı Erdoğan’ın bir zaferi mi?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Alman emniyetindeki ırkçılar

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Fazla çalışma ücreti, normal ücrete dahil edilebilir mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    MEB yola devam ediyor: Uçurumları artırıyor

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Ne vadetmişlerdi, neler oluyor?

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Skorcu bakışın zaferi!..

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    ‘Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık’*
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli'den Abdüllatif Şener'e: MHP'li olsaydı 'Otur yerine' derdim
    Bahçeli'den Abdüllatif Şener'e: MHP'li olsaydı 'Otur yerine' derdim

    Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasını eleştirdi: Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı 'otur yerine geç' derdim. 

    İş cinayetleriyle anılan 5 firmaya onur ödülü
    İş cinayetleriyle anılan 5 firmaya onur ödülü

    Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde, iş cinayetleriyle anılan 5 firmaya onur ödülü verildi.

    Demirtaş için cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen aydınlara engel
    Demirtaş için cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen aydınlara engel

    Aralarında yazar, sanatçı, gazeteci ve hukukçuların da bulunduğu heyet, Selahattin Demirtaş ile dayanışma amacı ile basın açıklaması gerçekleştirdi.

    Kamu İhale Kurumu işlevsizleştirildi, bütçesi artırıldı
    Kamu İhale Kurumu işlevsizleştirildi, bütçesi artırıldı

    193 ayda 190 kanun değişikliğiyle denetleme işlevini yitiren Kamu İhale Kurumu bütçesi 10 milyon lira artırıldı.

    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen beraat etti
    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen beraat etti

    Afrin operasyonuna dair sosyal medya paylaşımı sebebiyle yargılanan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen beraat etti.

    GÜNCELLENDİ
    Hrant Dink davası: Eski jandarma Karakaya ve Celepoğlu tahliye edildi
    Hrant Dink davası: Eski jandarma Karakaya ve Celepoğlu tahliye edildi

    Hrant Dink’in öldürülmesine dair kamu görevlilerinin yargılandığı davada eski Astsubay Yavuz Karakaya ve eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'ya tahliye.

    Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekatı bir müddet bekleteceğiz
    Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekatı bir müddet bekleteceğiz

    Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına dair 'Son gelişmeler, bizi Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda bir müddet daha beklemeye itti' dedi.

    HDP'li Feleknas Uca hakkında fezleke hazırlandı
    HDP'li Feleknas Uca hakkında fezleke hazırlandı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte katıldığı bir yürüyüş nedeniyle HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında fezleke hazırlandı.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi
    Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi
    Ceyl'an Ertem'in yeni albümü ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ çıktı
    Ceyl'an Ertem'in yeni albümü ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ çıktı
    Schalke 04'ten madencilere vefa: 2 bin işçiyi ağırladılar
    Schalke 04'ten madencilere vefa: 2 bin işçiyi ağırladılar
    ‘Çabuk çabuk işinde çalışıyorum’
    ‘Çabuk çabuk işinde çalışıyorum’
    GÜNCELLENDİ
    KHK'ler gitti, ODTÜ Rektörü'nün e-postaları geldi
    KHK'ler gitti, ODTÜ Rektörü'nün e-postaları geldi

    ODTÜ'de iki yıldır süren yasaklar ve öğrencilerin tepki gösterdiği kararlar, OHAL'e benzer uygulamalarla sürüyor.

    Körfez Geçiş Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi
    Körfez Geçiş Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi

    İzmir Körfezi'nin geleceğini tehdit eden Körfez Geçiş Projesi'ne verilen 'ÇED olumlu' kararı yerel mahkeme tarafından iptal edildi.

    Madenci aileleri 53 yıl sonra yakınlarının cenazeleri için umutlandı
    Madenci aileleri 53 yıl sonra yakınlarının cenazeleri için umutlandı

    Amasya’da madende 53 yıl sonra bir işçinin cesedinin bulunması cesedi bulunamayan 7 işçinin ailesinde umut yarattı.

    Küba halkı istedi, ‘komünizm’ anayasa taslağına eklendi
    Küba halkı istedi, ‘komünizm’ anayasa taslağına eklendi

    Küba'da hazırlanan anayasa taslağına 'komünist bir toplum yolunda ilerleme' hedefi yeniden eklendi.

    GÜNCELLENDİ
    Şair Ahmet Telli, Hacettepe Üniversitesinde tehdit edildi
    Şair Ahmet Telli, Hacettepe Üniversitesinde tehdit edildi

    Hacettepe Üniversitesinde söyleşiye katılan Şair Ahmet Telli bir grup öğrenci tarafından, 'Hacettepe sana mezar olacak' sözleriyle tehdit edildi.

    Çavuşoğlu: Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız
    Çavuşoğlu: Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Çavuşoğlu, 'Memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız' dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de çevre mücadelesinde neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de çevre mücadelesinde neler yaşandı?

    Evrensel yazarı ve Çepeçevre Yaşam programı sunucusu Özer Akdemir 2018'in çevre mücadelelerini anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK seçim yasaklarını açıkladı, Erdoğan muaf
    YSK seçim yasaklarını açıkladı, Erdoğan muaf

    Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği seçim yasakları açıklandı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok yasaktan muaf.

    KESK MYK üyesi Elif Çuhadar: İktidarla aynı frekansta değiliz
    KESK MYK üyesi Elif Çuhadar: İktidarla aynı frekansta değiliz

    KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, hükümetin ikinci 100 günlük eylem planını Evrensel’e değerlendirdi.

    Drone'lar havalimanına karşı: Gatwick'te uçuşlar iki gün yapılamadı
    Drone'lar havalimanına karşı: Gatwick'te uçuşlar iki gün yapılamadı

    Londra'nın ikinci büyük havalimanı olan Gatwick'te uçurulan insansız hava araçları nedeniyle iki günde 760 uçuş iptal edildi.

    Barış Akademisyenleri: Bu karanlık günlerin üstesinden geleceğiz
    Barış Akademisyenleri: Bu karanlık günlerin üstesinden geleceğiz

    Barış Akademisyenleri, bugünkü duruşmaları öncesi Avrupa Parlamentosu üyelerinin de katılımıyla Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Absürt gerekçeyle gözaltına alınan İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı
    Absürt gerekçeyle gözaltına alınan İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı

    İstanbul dışına çıkması yasaklanmasına rağmen Batman'da ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Yazar İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı.

    İZBAN’daki zarar istenilen zammı çoktan geçti
    İZBAN’daki zarar istenilen zammı çoktan geçti

    İZBAN’ın 6 günlük zararı işçilerin bir yıllık taleplerine denk düşüyor.

    İşsizler iş bulma umuduyla ‘eş-dost’un kapısını çaldı
    İşsizler iş bulma umuduyla ‘eş-dost’un kapısını çaldı

    3,3 milyon işsiz; iş bulma umudunu eşe dosta bağladı. İŞKUR'dan başvurusuna cevap bekleyenlerin sayısı ise 949 bin.

    643 milyonluk vurgunun savunması: Teröre odaklanmıştım
    643 milyonluk vurgunun savunması: Teröre odaklanmıştım

    Şırnak Beytüşşebap’ta polis amiri ve memurlarının da karıştığı yolsuzluk davasında İlçe Emniyet Amiri skandal bir savunma yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Çekya'da madende patlama: 13 madenci yaşamını yitirdi
    Çekya'da madende patlama: 13 madenci yaşamını yitirdi

    Çekya'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 13 işçi öldü.