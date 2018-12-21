21 Aralık 2018 18:47
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 19:07

Bahçeli'den Abdüllatif Şener'e: MHP'li olsaydı 'Otur yerine' derdim

Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasını eleştirdi: Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı 'otur yerine geç' derdim. 

GÜNCELLENDİ
Bahçeli'den Abdüllatif Şener'e: MHP'li olsaydı 'Otur yerine' derdim

Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in AKP’li milletvekillerine yönelik , "2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. Altından benim olduğum dönemi çıkarırsanız çırılçıplak kalırsınız” sözlerini değerlendirdi: Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı 'otur yerine geç' derdim.  

    Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı bütçe teklifi görüşmelerinin son gününde verilen arada, kuliste gazetecilerle sohbet etti. Şener'in, Genel Kurulda CHP Grubu adına yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bahçeli, bunun CHP'lilere sorulması gerektiğini söyledi.

    Bahçeli, Şener'in partisini yok sayan bir konuşma yaptığını belirterek, "MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim." ifadesini kullandı.

    ŞENER NE DEMİŞTİ?

    Abdüllatif Şener, TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde CHP Grubu adına söz aldı. Şener, insanlar iş bulamadığı, çocuğuna pantolon alamadığı, evine ekmek götüremediği için intihar ederken hükümetin bu acıları duymadığını, ekonomiyi, bayram müjdesi verir gibi anlatmaya devam ettiğini söyledi.

    2002-2007 yıllarında ekonominin patronunun ve ekonomiyle ilgili üç temel kurulun başkanının kendisinin olduğunu anımsatan Şener, ekonomiden sorumlu bakanlar ve bürokratlarla yaptıkları toplantılarda ekonomiye yön verdiklerini, bunun sonucunda enflasyonun yüzde 30'dan yüzde 8'e düştüğünü belirtti. Şener, enflasyonun şimdi ise yüzde 22'ye çıktığına dikkati çekerek, "ÜFE yüzde 40'tan yüzde 5'e düştü ama siz benden sonra yüzde 39'a çıkardınız. Hangi beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi tahrip ettiniz, iki kere krize soktunuz?" dedi.

    ‘2008-2018 ARASINDA HİÇBİR BAŞARI ÖYKÜNÜZ YOKTUR’

    "Cumhurbaşkanı, 'Tuvalete 1 milyon lirayla gidiyorduk, 1 liraya düşürdük.' demişti. O 1 milyon lirayı, 1 liraya düşüren benim. Eğer ben olmasaydım sayın Cumhurbaşkanı, 1 milyon liralık tuvaleti 1 liraya düşürdüğüyle övünemezdi. 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Dolar, ben geldiğimde 1 lira 60 kuruştu, 2007'de bırakırken 1 lira 17 kuruşa düştü. Siz şimdi 5 lira 30 kuruşa çıkardınız. Faiz 62'ydi, 18'e bırakarak gittik, şimdi 22-24 bandında dolaşıyor. 2003 ila 2007 arasında Türkiye'nin ortalama büyüme oranı yıllık yüzde 7'dir. Bıraktıktan sonra, 2008-2018 arasında yüzde 3 civarındadır. Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. Altından benim olduğum dönemi çıkarırsanız çırılçıplak kalırsınız."

    BOSTANCI: ŞENER, EKONOMİNİN HZ. İSA'SIDIR

    AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Şener'e sataşma gerekçesiyle yanıt verdi. 

    Bostancı, şunları söyledi: “Tarihte İsa'dan önce ve İsa'dan sonra vardır. Sayın Şener'i dinlerken, o kadar 'Ben', 'Ben olmasaydım siz olmazdınız', 'Ben yaptım' dedi ki anlaşılıyor ki sayın Şener, ekonominin Hz. İsa'sıdır; öncesi vardır, sonrası vardır. Sayın Şener buradayken biz her şeydik, sayın Şener gitti biz hiçbir şey olduk. Demek ki sayın Şenersize geldi, siz hiçbir şeydiniz, şimdi her şey oldunuz. CHP'de çok kıymetli ekonomistler var, siz sayın Şener'i çıkardınız. Öyle anlıyorum; hiçbir şeydiniz her şey oldunuz, hayırlı olsun." (HABER MERKEZİ)

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