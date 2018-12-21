Çocuklara istismarda bulunan tarikat liderine 62 yıl hapis cezası

Konya'da, kendisini 'şeyh' olarak tanıtıp 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için tutuklu yargılanan Süleyman Işık, 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Işık, bilgisayarındaki videolar için de 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl daha hapis cezası aldı. Aynı davada 'cinsel istismara yardım etmek' suçundan tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak hakkında da 5 yıl hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'şeyh' diye tanıtan Süleyman Işık'ın, çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 5 çocuğa 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Tutuklandıktan sonra bir erkek müridi daha Işık'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine dosyalar birleştirildi.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci ve son duruşmasına katılan Süleyman Işık, savunmasında, ''Davaya sonradan şikayetçi olarak katılan mağdurun iddialarını kabul etmiyorum. Birkaç kez sohbete gelmişti. Onun dışında kendisiyle görüşmemiz olmadı. Sonradan bilerek mağdur yapılan bir şahıstır. Hakkımdaki iddialar asılsızdır'' dedi.

Fotoğraf: DHA

'HARAM OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine Işık, kendisine iftira atıldığını iddia ederek, ''Hakkımda ifade veren kardeşlerimin iddialarını kabul etmiyorum. 10 aydır cezaevindeyim. Eşim rahatsız o nedenle benim bakımıma ihtiyacı var. Mahkemenizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Benim hakkımdaki iddiaların haram olduğunu biliyorum. Onlara haram olduğunu söylemiştim. Beraatimi talep ediyorum'' dedi.

62 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, cinsel saldırıya uğradığını söyleyen kişilerden birinin şikayetinden vazgeçtiğini ve onun adına açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

Heyet, Süleyman Işık'ın 5 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçlarını işlediğini hükmederek 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bilgisayarında çıkan videolar için de 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl daha hapis cezası ile 100 lira adli para cezası verildi.

Süleyman Işık'ın cinsel istismarda bulunurken kendisine yardımcı olduğu ileri sürülen ve tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak'a da 'cinsel istismara yardım etmek' suçunda 5 yıl hapis cezası verildi. (HABER MERKEZİ)

Konya’da çocuklara istismarda bulunan şeyh hakim karşısında