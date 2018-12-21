21 Aralık 2018 17:33
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 17:36

Demirtaş için cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen aydınlara engel

Aralarında yazar, sanatçı, gazeteci ve hukukçuların da bulunduğu heyet, Selahattin Demirtaş ile dayanışma amacı ile basın açıklaması gerçekleştirdi.

Demirtaş için cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen aydınlara engel

Aydınların oluşturduğu bir heyet Selahattin Demirtaş ile dayanışma amacı ile basın açıklaması yaptı (Fotoğraf: Evrensel)

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    Yazar, sanatçı, gazeteci, hukukçu ve demokrasiden yana insanlardan oluşan bir grup, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için basın açıklaması gerçekleştirdi. Aralarında Gazeteci Aydın Engin, Hasan Cemal, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Oyuncu Deniz Türkali, Yazar Oya Baydar, 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın da bulunduğu aydınlar, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olarak bulunduğu Edirne Cezaevi önünde basın açıklaması yapmak istedi fakat açıklama engellendi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevine gitmek isteyen heyete, "Valilik yasağı var" gerekçesiyle izin verilmedi. Heyetteki isimlerden bir kısmı ve Selahattin Demirtaş'ın Eşi Başak Demirtaş, cezevine girerek Demirtaş ile görüştü. Görüşme sonrası dinlenme tesisi önünde açıklama yapıldı.

    'BİR YANIMIZ İÇERDE'

    Aydınlar adına ortak açıklamayı Yazar ve Edebiyatçı Av. Burhan Sönmez gerçekleştirdi. Sönmez, "Yeni bir yıla giriyoruz. Hapishaneler on binlerce suçsuz, günahsız insanla dolu. Kimisi hukukun, adaletin hiçe sayıldığı sözde yargı kararlarıyla içerde tutuluyor, kimisi aylardır hatta yıllardır iddianameleri bile hazırlanmadan, neyle suçlandıklarını bilmeden yargısız infazlarla karşı karşıya" dedi.

    Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: Bizler, bu ülkenin vicdanlı, ahlaklı, özgürlükçü, barışçı insanlarının 'Bir yanımız içerde' diyen seslerini içerdekilere ve dışardakilere duyurmak için, ağır hukuk ve insan hakları ihlallerinin kurbanlarına dayanışma duygularımızı iletmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. Edirne’den Silivri’ye, Kandıra’dan Diyarbakır’a ve bütün tutukevlerine, cezaevlerine sürecek yolculuğumuzun ilk adımına, AHİM kararına rağmen anayasa ve yasa ihlalleri pahasına özgürlüğünden mahrum bırakılan Sayın Demirtaş’ın şahsında Edirne Cezaevindeki tutuklulara selamlarımızı, sevgilerimizi göndermekle başlıyoruz. 'Sizler içerdeyken hepimizin, milyonların da bir yanı içerde, haklısınız, güçlüsünüz, yalnız değilsiniz' diyoruz."

    'GERİ ADIM YOK DİRENMEYE DEVAM'

    Açıklamadan sonra Başak Demirtaş bir konuşma yaptı ve sözlerine eşi Selahattin Demirtaş ile dayanışma içinde olanlara teşekkür ederek başladı. Daha sonra Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını okudu.

    Selahattin Demirtaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: Baskı ve zorbalık dönemlerinin panzehiridir dayanışma. El ele aşacağız bu karanlık günleri. Birlikte eşit ve özgür bir yaşamı mutlaka var edeceğiz. Bu günler geride kaldığında direnişin acı tatlı hatıralarını yad edeceğimiz dostlarımın beni ziyaretinden onur duydum. Bizi teslim almaya çalışan kötülüğe karşı korkmadan ve kararlılıkla, iyiliği savunmaya devam etmeliyiz. Özgürlük bedelsiz kazanılmıyor, biz de ödemekten çekinmiyoruz. Geri adım atmak yok, direnmeye devam. Özgür yarınlara az kaldı, görüşeceğiz mutlaka, tekrar hoşgeldiniz, hepinize selam, sevgiler...

    Selahattin Demirtaş'ın kendisini ziyaret eden heyete mesajı (Fotoğraf: Evrensel)

    Heyette yer alan isimler şöyle:
    Ahmet Dindar
    Ahmet Kaya
    Arzu Başaran
    Aydın Engin
    Ayşe Erzan
    Ayşegül Devecioğlu
    Burhan Sönmez
    Celalettin Can
    Cengiz Arın
    Çağatay Anadol
    Deniz Türkali
    Emine Uşaklıgil
    Esmahan Akyol
    Fadime Gök
    Fatoş Tanyeri
    Funda Oral
    Gençay Gürsoy
    Gürhan Ertür
    Hacer Ansal
    Haluk Ağabeyoğlu
    Hasan Cemal
    Hasan Cevad Özdil
    İnci İşbulur
    Melek Ulagay
    Nesteren Davutoğlu
    Neşe Erdilek
    Niyazi Zorlu
    Nurten Ertuğrul
    Oya Baydar
    Semih Bilgin
    Turhan Günay
    Tülay Özdeş
    Viktorya Ciprut
    Yavuz Okçuoğlu
    Zeynep Tanbay
    Canan Coşkun
    Candan Yıldız
    Nimet Tanrıkulu
    Hacı Ogiş

    (İstanbul/EVRENSEL)

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