Demirtaş için cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen aydınlara engel

Yazar, sanatçı, gazeteci, hukukçu ve demokrasiden yana insanlardan oluşan bir grup, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için basın açıklaması gerçekleştirdi. Aralarında Gazeteci Aydın Engin, Hasan Cemal, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Oyuncu Deniz Türkali, Yazar Oya Baydar, 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın da bulunduğu aydınlar, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olarak bulunduğu Edirne Cezaevi önünde basın açıklaması yapmak istedi fakat açıklama engellendi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevine gitmek isteyen heyete, "Valilik yasağı var" gerekçesiyle izin verilmedi. Heyetteki isimlerden bir kısmı ve Selahattin Demirtaş'ın Eşi Başak Demirtaş, cezevine girerek Demirtaş ile görüştü. Görüşme sonrası dinlenme tesisi önünde açıklama yapıldı.

'BİR YANIMIZ İÇERDE'

Aydınlar adına ortak açıklamayı Yazar ve Edebiyatçı Av. Burhan Sönmez gerçekleştirdi. Sönmez, "Yeni bir yıla giriyoruz. Hapishaneler on binlerce suçsuz, günahsız insanla dolu. Kimisi hukukun, adaletin hiçe sayıldığı sözde yargı kararlarıyla içerde tutuluyor, kimisi aylardır hatta yıllardır iddianameleri bile hazırlanmadan, neyle suçlandıklarını bilmeden yargısız infazlarla karşı karşıya" dedi.

Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: Bizler, bu ülkenin vicdanlı, ahlaklı, özgürlükçü, barışçı insanlarının 'Bir yanımız içerde' diyen seslerini içerdekilere ve dışardakilere duyurmak için, ağır hukuk ve insan hakları ihlallerinin kurbanlarına dayanışma duygularımızı iletmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. Edirne’den Silivri’ye, Kandıra’dan Diyarbakır’a ve bütün tutukevlerine, cezaevlerine sürecek yolculuğumuzun ilk adımına, AHİM kararına rağmen anayasa ve yasa ihlalleri pahasına özgürlüğünden mahrum bırakılan Sayın Demirtaş’ın şahsında Edirne Cezaevindeki tutuklulara selamlarımızı, sevgilerimizi göndermekle başlıyoruz. 'Sizler içerdeyken hepimizin, milyonların da bir yanı içerde, haklısınız, güçlüsünüz, yalnız değilsiniz' diyoruz."

'GERİ ADIM YOK DİRENMEYE DEVAM'

Açıklamadan sonra Başak Demirtaş bir konuşma yaptı ve sözlerine eşi Selahattin Demirtaş ile dayanışma içinde olanlara teşekkür ederek başladı. Daha sonra Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını okudu.

Selahattin Demirtaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: Baskı ve zorbalık dönemlerinin panzehiridir dayanışma. El ele aşacağız bu karanlık günleri. Birlikte eşit ve özgür bir yaşamı mutlaka var edeceğiz. Bu günler geride kaldığında direnişin acı tatlı hatıralarını yad edeceğimiz dostlarımın beni ziyaretinden onur duydum. Bizi teslim almaya çalışan kötülüğe karşı korkmadan ve kararlılıkla, iyiliği savunmaya devam etmeliyiz. Özgürlük bedelsiz kazanılmıyor, biz de ödemekten çekinmiyoruz. Geri adım atmak yok, direnmeye devam. Özgür yarınlara az kaldı, görüşeceğiz mutlaka, tekrar hoşgeldiniz, hepinize selam, sevgiler...

Selahattin Demirtaş'ın kendisini ziyaret eden heyete mesajı (Fotoğraf: Evrensel)

Heyette yer alan isimler şöyle:

Ahmet Dindar

Ahmet Kaya

Arzu Başaran

Aydın Engin

Ayşe Erzan

Ayşegül Devecioğlu

Burhan Sönmez

Celalettin Can

Cengiz Arın

Çağatay Anadol

Deniz Türkali

Emine Uşaklıgil

Esmahan Akyol

Fadime Gök

Fatoş Tanyeri

Funda Oral

Gençay Gürsoy

Gürhan Ertür

Hacer Ansal

Haluk Ağabeyoğlu

Hasan Cemal

Hasan Cevad Özdil

İnci İşbulur

Melek Ulagay

Nesteren Davutoğlu

Neşe Erdilek

Niyazi Zorlu

Nurten Ertuğrul

Oya Baydar

Semih Bilgin

Turhan Günay

Tülay Özdeş

Viktorya Ciprut

Yavuz Okçuoğlu

Zeynep Tanbay

Canan Coşkun

Candan Yıldız

Nimet Tanrıkulu

Hacı Ogiş

(İstanbul/EVRENSEL)

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