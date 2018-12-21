Kamu İhale Kurumu işlevsizleştirildi, bütçesi artırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin bugün sona ermesi bekleniyor. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, meclis kürsüsünde Kamu İhale Kurumu (KİK) hakkında yaptığı açıklamada, AKP’ye Kamboçya Alfabesi kullanması yönünde öneride bulundu.

2002 yılında AB ile uyum yasaları kapsamında, ülkede yapılan ihalelerin hukuka uygun bir biçimde düzenlenmesi için kurulan KİK’in istisnaları düzenleyen 3. Maddesine, kanun değişiklikleriyle eklenen maddeler alfabenin son harfi olan Z’ye kadar ulaştı. Milletvekili Tutdere, “Yandaşların talepleri bitmeyeceğine göre, sizlere yeni maddeler için dünyanın en kalabalık harfli alfabesi olan Kamboçya Alfabesini kullanmanızı öneriyorum” dedi.

‘MİLLET İŞ, EKMEK İSTİYOR’

Konuşmasında, Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılan Millet Bahçeleri’ne değinen Tutdere “Milletten topladığınız vergilerle kıraathane yapacağınıza, bahçe yapacağınıza gelin, işsiz 6 milyon vatan evladının çalışacağı fabrikalar yapın. Gelin, milletin çocuklarının bahçelerinde oynayacağı okullar yapın, bilim insanlarının yetişeceği üniversiteler açın” dedi, konuşmasını şöyle sürdürdü “Millet sizden ne istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Millet sizden rant uğruna yandaşa peşkeş çektiğiniz ormanlarını istiyor, meralarını istiyor, yaylalarını istiyor; dağlarını, ovalarını istiyor. Millet sizden iş istiyor, ekmek istiyor; millet sizden barış istiyor, millet sizden adalet istiyor, adalet değerli arkadaşlar.”

193 AYDA 190 DEĞİŞİKLİK GEÇİRDİ

KİK, AKP’nin iktidarda bulunduğu 193 ayda, toplamda 190 değişiklik geçirdi, bu değişikliklerin 30’a yakını ise OHAL dönemindeki Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yapıldı. Bu değişikliklerle kurum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yöneteceği hale getirildi ve başkanı atama yetkisini de verdi. Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak daha önce Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan Hamdi Güleç böylece 2 yıl KİK Başkanlığına atandı.

KAMU İHALE KURUMU’NA YÖNELİK ŞİKAYET REKOR SAYIDA

Kamu İhale Kurumu’nun dikkat çeken taraflarından biri, usulsüz ihalelere yönelik yapılan şikâyetlerin sayısı. 2003’te 252 olan ihâle usulsüzlük şikâyeti, 2013’te 5093’e kadar yükseldi. 2013 sonrasında ise bu şikayetlerin sayısı düşüşe geçti. Kuruma yönelik şikâyetlerin ağırlıklı çoğunluğunu Belediyeler, Sağlık Bakanlığı ve KİK gibi özel bütçeli kurumlar oluşturuyor.

YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ’NDE 81. SIRADAYIZ

Avrupa Birliği İlerleme Raporu ile 2017 Yolsuzluk Algı Endeksi Raporu'na göre, Türkiye 180 ülke içerisinde 81'inci sırada yer alıyor. Tutdere, “Algı Endeksi'ne göre Türkiye'nin son sıralara gerilemesi ihale mevzuatında yapılan değişiklikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının açık ihale yerine ilansız ve davet usulü ihalelere yönelmesidir.” dedi.

KURUMUN BÜTÇESİ ARTIRILDI

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek, 10 Aralık'ta görüşmeye başlandı. Bu görüşmeler cuma gününe kadar sürecek. Kamu İhale Kurumu’nun geçtiğimiz yıl 140 milyon TL olan bütçesi, bu yıl 10 milyon artırılarak 150 milyon TL olarak kabul edildi.