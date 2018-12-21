21 Aralık 2018 16:48
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen beraat etti
Afrin operasyonuna dair sosyal medya paylaşımı sebebiyle yargılanan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen beraat etti.
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen (Fotoğraf: Evrensel)
Afrin operasyonuna dair sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması ile yargılanan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen beraat etti.
Türkiye’nin Afrin’e yaptığı askeri operasyona dair sosyal medyadan gösterdiği tepki üzerine 28 Ocak günü gözaltına alınan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, 31 Ocak tarihinde tutuklanmış ve 18 Nisan 2018 tarihinde tahliye edilmişti. Gaziantep 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Türkmen, yargılandığı suçlamadan beraat etti. (Antep/EVRENSEL)