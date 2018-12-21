HDP'li Feleknas Uca hakkında fezleke hazırlandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında 26 Ekim 2016’da DBP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmalarını protesto eylemine katıldığı gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı.

Soruşturma olaydan 2 yıl sonra 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” gerekçesiyle başlatıldı. “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”le suçlanan Uca’nın 6 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi. Başsavcılık, hazırladığı bu iddianame doğrultusunda Uca’nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclise fezleke gönderdi.

CLARA ZETKİN ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİ

Katılması suç kapsamına sokulup, hakkında fezleke hazırlanmasına konu olan protesto eyleminde, bir kadının polislerce gözaltına alınmasını engellerken çekilen fotoğrafı ile Uca, geçtiğimiz yıl Clara Zetkin Onursal Kadın Ödülü’ne layık görülmüştü. (HABER MERKEZİ)