'Tutuklu bulunan Eren Erdem'e kumpas mı kuruldu?'

TBMM Genel Kurulunda söz alan CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 176 gündür Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan 26. Dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem’i gündeme taşıdı.

Adalet Bakanına, “Erdem neden hâlâ içeride” sorusunu yönelten Serkan Topal, Erdem'in tutuklanmasına neden olan gizli tanığın mahkemede "Söylediklerim yalandı" demesine karşın Erdem’in hâlâ tutuklu olduğunu belirtti. Topal, “Adalet Bakanına sesleniyorum, bu kumpas değil de nedir? Bu düzenle hak, hukuk, adalet sağlanır mı? Bu savcı hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eren Erdem neden hâlâ içeride?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)