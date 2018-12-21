21 Aralık 2018 14:48
Sırbistan'da yolcu treni okul servisine çarptı: 5 ölü, 30 yaralı
Sırbistan'da bir yolcu treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan okul otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Sırbistan'da Niş şehrinden Prokuple'ye giden yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan okul otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Donyemecurovo köyü mevkiinden geçmekte olan yolcu treni; hemzemin geçitten geçen ve içinde öğrencilerin bulunduğu servise çarptı.
Kazada otobüsün ikiye ayrıldığı; trenin bazı vagonlarının ise raydan çıktığı belirtildi.
Sabah 07.30 sularında meydana gelen kazada yaralananların Niş şehrindeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılan bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. (Prizren/DHA)