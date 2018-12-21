21 Aralık 2018 14:43Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 14:47
Kömür sobasından yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti
Süleymanpaşa'da, duş kabini imalatı yapılan işyerinde kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangında, işyerinde kalan Emirhan Kara hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde duş kabini imalatı yapılan işyerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede işyerinde kaldığı belirlenen 28 yaşındaki Emirhan Kara'nın cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk kontrollerde Kara'nın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Emirhan Kara'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Jandarma ekiplerince yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (Tekirdağ/DHA)