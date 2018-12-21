TGC 60. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başvurular başlıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) 60 yıldır düzenlenen Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başvurular 2 Ocak 2019 Çarşamba günü başlayıp 31 Ocak 2019 Perşembe günü son bulacak. Ödüller, Televizyon, Radyo ve İnternet Gazeteciliği ana başlıkları altında eserlere veriliyor.

Başarı Ödülleri kapsamında bir gazeteci veya yayın organına bir yıllık çalışması dikkate alınarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından Nezih Demirkent adına konulan Özel Ödül verilecek.

GAZETE, RADYO, TELEVİZYON, İNTERNET DALLARINDAKİ BAŞVURULAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri “Basın” kategorisinde “Haber (Siyasal, Ekonomi, Çevre, Eğitim, Sağlık, Kültür-Sanat-Magazin, Spor)”, “Köşe Yazısı”, “Araştırma (Tek ya da Seri)”, “Röportaj-Söyleşi”, “Sayfa Düzeni (Birinci Sayfa, İç Sayfa)”, “Karikatür (Seri-Bant dahil)” ve “Fotoğraf” dallarında verilecek.

“Televizyon” kategorisinde “Televizyon Haber”, “Haber Programı”, “Haber Araştırma”, “Belgesel”, “Kültür-Sanat Programı”, “Spor Programı” ve “Kamera Çalışması” dallarında, “Radyo” kategorisinde ise “Haber” ya da “Program” dallarındaki başvurular ödüllendirilecek.

“İnternet Gazeteciliği” kategorisinde verilecek ödüller ise “İnternet Haber”, “İnternet Röportaj” ve “İnternet Özgün Köşe Yazısı” bölümlerinden oluşuyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ödüller, TGC üyelerine, Sarı Basın Kartı taşıyan gazetecilere ve bir yayın organında ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleriyle çalıştıklarını, sözleşmelerinin sürdüğünü belgeleyen Sarı Basın Kartı taşımayan gazetecilere açıktır. Başvuruda adayın, varsa sarı basın kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmelidir. Basın Kartı taşımayanlar için ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir. Adaylar, bir başka basın kuruluşu tarafından ödüllendirilmiş eserleri ile yarışmaya katılamazlar. Her aday, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne bir dalda ve bir eserle katılabilir ya da önerilebilir. Eserlerin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun olması gerekir. Kendi eserini öneren aday, bir ekip içinde de görev yapmışsa ekip dışı tutulur. Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları gerekmektedir. Ödüllere adaylık kişisel başvuruyla, çalıştığı kuruluş ve kurumun yayın sorumlularınca ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim, Denetim, Onur ve Balotaj Kurulu üyelerinin önerisiyle gerçekleşir. Seçici Kurul üyeleri yarışma için öneride bulunamaz.

Yönetmeliğe uygun olmayan başvurular ise değerlendirmeye alınmaz.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Başvuru dosyasında adayların iletişim bilgileri ile detaylı gazetecilik çalışmalarını içeren özgeçmişleri ve iki adet fotoğraf bulunmalıdır. Adaylar, eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, TV ve radyo ile yayın tarihi, eserin başlığı, katıldığı dal ile ilgili bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar. Gazetecilik için başvuruya konu olan eser biri asıl, yedisi fotokopi toplam sekiz (8) adet olmalıdır. Ayrıca çalışmanın yayınlandığı sayfanın taranmış halinin 1 adet USB ya da CD’ye (yüksek çözünürlükte) yüklenerek gönderilmesi gereklidir. Radyo için başvuruya konu olan eser sekiz (8) adet çoğaltılmalıdır. Başvuru sekiz (8) adet USB Flash Bellek veya CD olarak yapılmalıdır. Başvuruya yapımın içeriğinin yer aldığı sekiz (8) adet metnin eklenmesi zorunludur. Televizyon için sekiz (8) adet USB Flash Bellek’e (video dosyaları MP4 uzantılı, (h264 codec), video bitrate değeri en az 5000 olmalı) veya DVD’ye kaydedilmiş görüntü ulaştırmalıdır. Başvuruya yapımla ilgili sekiz (8) adet içerik metninin eklenmesi zorunludur. İnternet Haber, İnternet Röportaj ve İnternet Özgün Köşe Yazısı dalındaki başvuruların altı (6) adet USB Flash bellek olarak ulaştırılması gereklidir. Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan yapıtlardan Seçici Kurul sorumlu değildir.

Bu koşulları yerine getirmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Ödüle aday eserlerin en geç 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği Türkocağı Cad. No:1 Cağaloğlu İstanbul” adresine iletilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden, 0 (212) 513 83 00 numaralı telefondan ve www.tgc.org.tr internet adresinden alınabilir. (MEDYA SERVİSİ)