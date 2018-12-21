Hekimler 27 Aralık'ta yaşamı ve barışı savunacak

‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ diyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyeleri hakkında dava açıldı. TTB raporları, e-postalar ve fotoğraflar suç delili sayıldı. Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, yaptığı basın toplantısı ile TTB üyelerinin 27 Aralık 2018 tarihinde yargılanacağı davaya çağrı yaptı. ATO Başkanı Vedat Bulut, “Yaşamdan ve barıştan yana tavır alan TTB’nin yanındayız. Evrensel iyi hekimlik değerleri olan yaşamı ve barışı savunan TTB’nin bu açıklaması suçlanamaz, açıklamayı yapan TTB yöneticileri yargılanamaz” dedi.

Bulut, “Sağlık Bakanlığı’nın, TTB Merkez Konsey üyelerine karşı açtığı idari dava yeni konseyin seçilmesi ile Haziran 2018’de düştü. Ancak Ağır Ceza Mahkemesinde yeni bir dava açtı. Bu davanın ilk duruşması 27 Aralık tarihinde Ankara Adliyesinde saat 9.00’da görülecek. Barış içinde, demokratik bir ortamda yaşamı savunan herkesin, başta hekimler olmak üzere tüm demokratik kurumların duyarlılık göstermelerini, bu davayı sahiplenmelerini bekliyoruz” dedi.

'TBB EVRENSEL İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİNİ TAŞIYAN BİR OKULDUR'

TTB'nin yıllardır biriktirdiği deneyimleri ile evrensel iyi hekimlik değerlerini ve yaşamı savunan bir okul olduğunu söyleyen Bulut, “TTB Merkez Konseyi başkanlığı yapmış Prof. Dr. Gencay Gürsoy ve TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmış, aynı zamanda TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da bu okulun hem öğrencileri hem de değerli öğreticileridir. Şebnem ve Gencay hoca da TTB gibi yaşamı ve barışı savunuyor, sağlıklı bir yaşamın ancak barış içinde demokratik bir ortamda mümkün olabileceğini söylüyorlar. Biz de TTB’yi, Gencay Hocayı, Şebnem Hocayı ve bu değerleri sahiplenerek savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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'İNSAN YAŞAMI İÇİN EN ÖNEMLİ TEHDİT SAVAŞ'

Hekimlik meslek etiğinin insan yaşamını en yüce değer olarak kabul ettiğini belirten Bulut, “Bu mesleğin asıl amacı ise insanı yaşatmak ve hayatın sağlıklı devam etmesini sağlamaktır. İnsan yaşamı için en önemli tehdit başta savaş olmak üzere, epidemik hastalıklar ve yoksulluktur. Bunların hepsi de önlenebilir faktörlerdir. Bunların hepsi de gösteriyor ki savaş ciddi bir halk sağlığı sorununa yol açmaktadır” dedi.

'HER KOŞULDA HEKİMLİK DEĞERLERİNİ SAVUNACAĞIZ'

Dünya Tabip Birlikleri'nin, hekimlere ve hekim örgütlerine çatışmalı ortamlar için otoriteye karşı uyarıda bulunmayı önerdiğini kaydeden Bulut, “Sağlıklı olmak sosyal, siyasal, ruhsal ve bedensel iyi olma halidir. Bunun savaş ortamında mümkün olmadığı, insanlık tarihi boyunca kötü tecrübeler ve bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Sağlıklı yaşamın ancak barış içinde demokratik bir ortamda gerçekleşeceğinin bilincindeyiz” şeklinde ifade etti. İyi hekimlik değerlerini, her koşul ve ortamda savunmaya devam edeceklerini belirten Bulut, “Evrensel iyi hekimlik değerleri olan yaşamı ve barışı savunan TTB’nin bu açıklaması suçlanamaz, açıklamayı yapan TTB yöneticileri yargılanamaz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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