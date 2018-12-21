Uçak parası bulamayan Kolombiyalı dansçılar havalimanında yaşıyor

Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere geçtiğimiz temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor. Ülkelerine dönmek için kişi başı 7 bin lirayı bulan uçak biletlerini alacak parası olmayan 7 kişilik grup, adeta havalimanında mahsur kaldı.

Kadın ve erkek 12 kişiden oluşan ve kendilerine 'Salsa Show' adını veren Kolombiyalı dans grubu, bir turizm acentasıyla anlaşarak çeşitli otellerde animasyon yapmak üzere 6 ay önce Antalya'ya geldi. Yaz sezonu boyunca Manavgat ve Side gibi turistik merkezlerdeki otellerde latin dansları gösterisi yapan grup, kış sezonu için çalıştıkları iş yeriyle anlaşmazlığa düşünce ayrıldılar. Geçen ay, grup üyelerinden 2'si Kolombiya'ya 2'si Mısır'a 1'i de İspanya'ya kendi imkanlarıyla döndü. Ancak 7 kişi, ülkelerine geri dönüş için uçak bileti parası bulamadı. Antalya'dan İstanbul'a gelen grup, Atatürk Havalimanı'nda bekleyişe geçti.

'KARTON KUTU VE BANKLARIN ÜZERİNDE UYUYORLAR'

12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçılar, bir yandan uçak bileti alabilmek için çare arıyor; bir yandan da zor şartlar altında günlerini geçiriyor. Karton kutular ve bankların üzerinde yatıp kalkan dansçılara havalimanı çalışanları yardımcı oluyor. Yiyecek ve içecek ihtiyaçları personel tarafından karşılanıyor.

KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Dansçıların, Kolombiya'nın Türkiye Büyükelçiliğine yaptıkları başvurunun da sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Kolombiyalı grubun yaşadığı dramdan haberdar olan Türkiye'de bulunan bazı Kolombiyalılar ile dansçıların aileleri de bilet parasını bulmak için harekete geçti.

İstanbul'dan başkent Bogota'ya hem direkt hem de aktarmalı uçuş bulunurken, bir kişi için bilet fiyatı ise 7 bin lira civarında.

Öte yandan dansçılar, konuya ilişkin haber yapan basın mensuplarına görüntü vermekten ve açıklama yapmaktan çekindi. (İstanbul/DHA)