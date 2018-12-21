İngiltere’den Şebnem Korur Fincancı ile dayanışma

İngiltere merkezli Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT), Barış Akademisyeni Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklama yayınladı.

“Terör örgütü propagandası suçlamasıyla 19 Aralık günü İstanbul’da yargılanan TİHV Başkanı ve Evrensel Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi” hatırlatması yapılan açıklamada, savaşa karşı çıkan ve “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi yayınlayan 1128 akademisyenden biri olan Fincancı’ya ceza verilmesinin “kabul edilemez” olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fincancı’nın adli tıp uzmanı olarak Cizre’deki bombalamada yanmış bir çocuk kemiğini görüntülemesi ve gazetelere verdiği röportajlardan dolayı da cezalandırıldığını belirtilerek, “Barış istemenin, Erdoğan ve AKP rejimi için tehdit anlamına geldiği ortaya çıkıyor. Yargı zaten uzun zamandır bağımsız değil. Şebnem Korur Fincancı’ya verilen bu cezayı kabul etmiyoruz ve derhal hakkındaki soruşturmaların son bulmasını istiyoruz. Artık yargı iktidarın istediği kişiyi cezalandırma kararları almaktan vazgeçmelidir” ifadeleri kullanıldı. (Londra/EVRENSEL)

Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası