21 Aralık 2018 12:39Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 12:47
Dışişleri: TRT ekibinin Aden'de alıkonulduğu iddiası araştırılıyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, TRT ekibinin Birleşmiş Arap Emirlikleri tarafından Aden'de alıkonulduğu iddiası araştırılıyor' açıklaması yaptı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, TRT haber ekibinin Aden'de, Birleşmiş Arap Emirlikleri (BEA) tarafından alıkonulduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyu araştırdıklarını belirten Aksoy, "Büyükelçimiz durumdan haberdar, konuyu takip ediyor" dedi. (DHA)
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