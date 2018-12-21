KESK MYK üyesi Elif Çuhadar: İktidarla aynı frekansta değiliz

Hüseyin İnanç

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Programı’nda işçi ve emekçilerin talepleri bulunmadı. Programı değerlendiren KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in “2019 üreticinin kazanç hanesine yazılacak. İcraat planı, iş dünyamıza gelecek için umut vermiştir” sözlerini hatırlattı ve “İş dünyasına umut veren program, emekçilerin aleyhine olandır” dedi. Hükümetin açıkladığı programda dikkat çeken 81 ilde ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele’ birimlerinin kurulmasını değerlendiren Çuhadar, “Çocuk işçiliğiyle çocuk işçiliğini yaratan koşulardan bağımsız nasıl mücadele edilecek? Programda bu sorunu yaratan koşullara dair hiçbir atıf yer almıyor” dedi. Çuhadar, çocukların her geçen gün örgün eğitimin dışına çıktığını hatırlatarak çocuklar organize sanayi sitelerinde, atölyelerde, hatta meslek liselerinin stajlarında sömürü ile karşı karşıyayken resmin sadece bir parçası ile mücadele edilemeyeceğini ifade etti.

'3600 EK GÖSTERGE ÖĞRETMENLERLE SINIRLANDI'

KESK’in düzenlediği Bölge Mitingleri ile öne çıkan taleplerin neredeyse hiç karşılanmadığına dikkat çeken Çuhadar, “Sadece 3600 ek göstergeye yönelik talebimiz öğretmenlerle sınırı olacak şekilde karşılandı” dedi. “İkinci 100 Günlük Eylem Programı’nda kamu emekçilerinin ek zam talebi görmezden gelinirken sözleşmeli, vekil, geçici, ücretli, idari hizmet sözleşmeli gibi unvanlarla görev yapan çalışanların kadro talebi de programda yer almadı” diyen Çuhadar, yılın ikinci yarısından itibaren farklı vergi dilimlerine girdikleri için kamu emekçilerinin talebi olan adil vergi ve vergi yükünün azaltılması taleplerinin de programda karşılanmadığını ifade etti.

‘MÜLAKAT SİSTEMİYLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMADI’

Elif Çuhadar, “Likayatı değil torpili esas alan ve kamuda kadrolaşmanın önünü açan mülakat sistemi ile ilgili de herhangi bir düzenleme yapılmadı” dedi. Kamu kurum ve kuruluşlarında yeterli sayıda kreş olmaması sebebiyle kamu emekçilerinin sık sık dile getirdiği kreş hakkının da hükümet tarafından görmezden gelindiğini belirten Çuhadar, “Kamu emekçilerinin grev hakkı ve gerçek bir sendikal mücadelenin önündeki engellemelerin kaldırılmasına yönelik taleplerimiz de program hiçbir şekilde yer almadı” dedi. Çuhadar, grev hakkının işçi sendikaları için de yasal olarak var olsa da fiili olarak engellendiğinin altını çizdi.

EYT'LİLER DE GÖRMEZDEN GELİNDİ

Emeklilikte yaşa takılanların da programda yer almadığını hatırlatan Çuhadar, toplumda “Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili büyük bir beklenti vardı, bu beklenti devam ediyor” dedi. “Tüm bu talepler yokken hükümet, İkinci 100 Günlük Eylem Programı’nda emekçi ve işçilere millet bahçeleri, millet kıraathaneleri ve gençlik radyosu vaat ediyor” diyen Çuhadar, “İktidar, ‘aynı frekanstayız’ diye gençlik radyosu kursa da biz emekçiler olarak iktidarla aynı frekansta değiliz” dedi.