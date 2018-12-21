Drone'lar havalimanına karşı: Gatwick'te uçuşlar iki gün yapılamadı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ikinci büyük havalimanı Gatwick'te uçurulan drone'lar uçuşları iptal ettirdi. Henüz tespit edilemeyen kişilerce uçurulan insansız hava araçları nedeniyle kapalı tutulan Gatwick Havalimanı, bugün kısmi olarak açıldı.

DHA'nın aktartığı habere göre, Drone'ları kimin uçurduğuna dair henüz paylaşılan resmi bir bilgi yok. Drone'ları uçuranı tespit etmek için başlatılan polis operasyonunda helikopter de kullanılıyor. Ayrıca Savunma Bakanlığı havalimanına asker gönderdi. Bu arada yürütülen operasyonda Drone'ları vurmaktan 'şimdilik' kaçınıldığı belirtildi.

Noel tatili öncesi yaşanan kriz sonucu Gatwick’ten yapılacak olan 760 uçuşun iptal edildiği ve yaklaşık 100 bin yolcunun havalimanında beklediği belirtildi. Yerlerde uyuyan yolculardan bazıları, bugün ilk havalanan uçaklara binmeyi başardı.

Polis, havalimanında tespit edilen droneların çevreci bir kişi ya da kişilerce kasıtlı olarak uçuşları olumsuz etkilemek için yapıldığından şüphelenildiğini; bunun bir ‘terör eylemi’ olmadığını açıkladı.

İptal edilen uçuşların yolcuların büyük bölümü Gatwick’te mahsur kalırken; bazı yolcular da Gatwick’e yapılacak uçuşların başka havalimanlarına yönlendirilmesi sonucu Paris, Amsterdam gibi şehirlerde mahsur kaldı.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar drone uçurulması yasak olan İngiltere'de, bir uçağı tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. (DIŞ HABERLER)