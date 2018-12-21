Hasankeyf'te 630 yıllık cami yerinden söküldü

Ilısu Barajı nedeni ile sular altında bırakılan 12 bin yıllık Hasankeyf'te Danıştay'ın kararına rağmen tarihi yerinden sökme işlemi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çalışmalarla 630 yıllık tarihe sahip Eyyübi Camii de yeni yerine götürüldü. 2 bin 650 ton ağırlığındaki cami, 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPTM aracına yüklenerek Gercüş Yolu üzerinde bulunan 12 gözlü köprü ile Dicle Nehri üzerinden geçirildi.

‘TARİH BİZDEN KAÇIRILDI’

Hasankeyfliler taşıma işlemini izlerken, burada yaşayan Abdulmecit Tapkan, “Tarih bizden kaçırıldı” dedi. Köylerinin sular altında bırakılmak istenildiğini ve bunu kabul etmediklerini söyleyen Tapkan, “Tarihte bunun eşi benzeri yoktur. Biz barajı değil topraklarımızı istiyoruz. Yüzyıllardır bu camii burada, bizden tarihimizi kaçırıyorlar” ifadesinde bulundu.

Baraj gölü alanındaki diğer tarihi değerlerin taşınması için çalışmalar sürüyor. Taşınamayacak durumda olan pek çok eser daha bulunuyor. (Batman/MA)