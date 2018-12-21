21 Aralık 2018 11:45

Bursa’da operasyon: Asker kökenli 38 kişi hakkında gözaltı kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında asker kökenli 38 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Bursa’da operasyon: Asker kökenli 38 kişi hakkında gözaltı kararı

Fotoğraf: Özkan Arslan/DHA

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    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ‘FETÖ’ye üye olma suçundan asker mahrem yapı içerisinde bulundukları ve ardışık aranma suretiyle tespit edilen 9'u aktif görevde bulunan 1 albay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 8 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 üsteğmen ve 2 askeri öğrenci olmak üzere toplam 20 kişi hakkında bugün 42 farklı adreste arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkardı. Polis ekiplerince bu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

    İKİNCİ SORUŞTURMA 11 İLDE YAPILIYOR

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yine, 11 ilde 18 adreste ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, Hava-Deniz-Sahil Güvenlik Komutanlıkları’nda görevli; 1’i emekli albay, 1’i görevde yarbay, 2’si görevde üsteğmen, 1’i ihraç üsteğmen, 1’i görevde teğmen, 9’u görevde astsubay, 1’i emekli astsubay, 2’si eski askeri öğrenci olmak üzere toplamda 18 kişi hakkında yine bu sabah saatlerinde Terörle Mücadele polis ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi.

    Bazılarının gözaltına alındığı ve diğerlerinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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