21 Aralık 2018 11:38Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 11:42
Türkiye Kupası'nda son 16 kuraları çekildi
Türkiye Kupası'nda son 16 kuraları çekildi. Son şampiyon Akhisarspor, Kayserispor'la eşleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu.
Fotoğraf: DHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 kuraları Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.
Beşinci turu geçen 16 takımın katıldığı ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk müsabakalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak.
- Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
- Ümraniyespor-Fenerbahçe
- Kayserispor-Akhisarspor
- Boluspor-Galatasaray
- Medipol Başakşehir-Hatayspor
- Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
- Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok
- Antalyaspor-Göztepe
Ziraat Türkiye Kupası'nı geçen yıl Akhisar Belediyespor kazanmıştı. (SPOR SERVİSİ)