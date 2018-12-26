    • Ceylan Ertem'in ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ albümünün klibi yayında

    Ceyl’an Ertem, yeni albümünün ilk video klibini bestesi Sezen Aksu’ya ait olan 'Nafile Kelam' şarkısına çekti.

    26 Aralık 2018 11:05
    Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 11:37
    Paylaş

    Alternatif pop müziğinin şarkı yazarı ve yorumcularından Ceyl’an Ertem, yeni albümü “Seni Senin Gibiler Sevsin” ile dinleyicilerle buluştur. Sanatçı, albümün ilk video klibini, sözleri Sibel Algan’a, bestesi ise Sezen Aksu’ya ait olan “Nafile Kelam” şarkısına çekti.

    Ekim ayında yayınladığı teklisi “Mavi Çocuklar” ile albüm haberini aylar öncesinden veren Ceyl’an Ertem, geçtiğimiz cuma sevenleriyle buluşturduğu “Seni Senin Gibiler Sevsin” albümünde; bugüne kadar ötekileştirilmiş olan, istenmeyen, korkulan ve sevilmeyen tüm canlılara selam veriyor. Albüm adını, sanatçının yakın arkadaşı Özen Yula’nın bir sözünden alıyor.

    SEZEN AKSU, SILA VE MABEL MATİZ’İN YEPYENİ ŞARKILARI

    Ceyl’an Ertem’in altıncı stüdyo albümü olan ve Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan “Seni Senin Gibiler Sevsin”de Sezen Aksu, Sıla ve Mabel Matiz yepyeni şarkılarını sanatçıya emanet etti.

    Albümün çıkış şarkısı ise sözleri Sibel Algan’a, müziği ise Ceyl’an Ertem’in “Kahramanım, çocukluk dostum, dert ortağım, şifacım, ezginin ve şiirin büyücüsü” olarak nitelendirdiği Sezen Aksu’ya ait olan “Nafile Kelam” oldu. 

    İLK KLİP 'NAFİLE KELAM'A

    Ertem, ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkının düzenlemesi ise Cenk Erdoğan imzası taşıyor.

    Vfx tekniği ile çekilen klibin yönetmenliğini Murat Joker üstlendi. Stil danışmanlığını Bilgecan Kocana’nın yaptığı klipte 30 kişilik bir teknik ekip görev aldı. Klipte Ceyl’an Ertem’e İlayda Evgin ve Ekin Ançel de danslarıyla eşlik etti.

    Ceylan Ertem: Tam sana aşık oluyordum ama devrim oldu

    Ceyl’an Ertem; bu albümde de Mehmet Güreli’nin “Koş Git Bir De Sen Bak”, Kenan Doğulu’nun “Bugünüm Sensiz Geçti” ve Cihan Mürtezaoğlu’nun “Deli” şarkılarını özel yorumuyla yeniden seslendirdi.

    Efe Bahadır, Sinem Sal, Cenk Erdoğan, Ahmet Ali Arslan ve Tamer Karaoğlu’nun da söz ve müziklerinde imzalarının bulunduğu “Seni Senin Gibiler Sevsin” albümünde Ceyl’an Ertem de üç şarkının sözüne bir şarkının ise bestesine kendi imzasını attı.

    Ceylan Ertem: Savaşa hayır demek bile günah artık

    Ceyl’an Ertem ve Cenk Erdoğan’ın prodüktörlüğünü üstlendiği, 11 şarkıdan oluşan albümün kayıtları Moda’da ve Anadoluhisarı’nda gerçekleştirildi. Aranjelerinde; bir şarkıda Can Güngör’ün, diğer tüm şarkılarda ise Cenk Erdoğan’ın imzasının bulunduğu albümün miksleri Berk Kula, mastering’i ise Grammy ödüllü Randy Merrill tarafından yapıldı.

    Albüm fotoğrafları için Aytekin Yalçın’ın objektifinin karşısına geçen Ceyl’an Ertem’in albüm kapak görselinin tasarım uygulaması Ece Gürlü, illüstrasyonları ise Sadi Güran tarafından yapıldı.

    “Seni Senin Gibiler Sevsin” bugünden itibaren tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerdeki yerini alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

    Ceylan Ertem ve Cumartesi insanları söyledi: Beni bul anne

    Ceyl’an Ertem’in Bergen yorumu: ‘Bir Erkek Yüzünden’

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Fitch'in 2019'da Türkiye değerlendirmeleri Mayıs ve Kasım'da
    SONRAKİ HABER

    Mahkeme istismar sanığının raporunu dikkate aldı, ceza vermedi
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Şimdi, iktidar medyasına, ‘aynı gemideyiz’ söyleşileri verenler düşünsün

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Ücretten vergi SGK primi kaçırmak nasıl meşrulaştı?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Yahu, ne bitmez çile bu yahu!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da ekmek protestoları ‘hükümet istifa’ talebiyle yayılıyor
    Sudan’da ekmek protestoları ‘hükümet istifa’ talebiyle yayılıyor

    Sudan'da temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışına tepki olarak başlayan protestolar devrim talebiyle ülke geneline yayıldı.

    Rusya: Suriye'de ABD'nin çekildiği yerler Şam yönetimine bırakılmalı
    Rusya: Suriye'de ABD'nin çekildiği yerler Şam yönetimine bırakılmalı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Suriye'de ABD'nin çekildiği topraklarda kontrolün Suriye hükümetine bırakılması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Binali Yıldırım aday olması durumunda görevinden istifa etmeli mi?
    Binali Yıldırım aday olması durumunda görevinden istifa etmeli mi?

    Yerel seçimlerde AKP’den İstanbul'a aday gösterilmesi beklenen Binali Yıldırım’ın, Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceği tartışılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Turkcell'in mobil internet paylaşımını ücretlendireceği iddiası
    Turkcell'in mobil internet paylaşımını ücretlendireceği iddiası

    Turkcell'in 2019 yılında hotspot (Mobil internet paylaşımı) özelliğini ücretlendireceği iddia edildi. Türk Telekom'dan konuya dair açıklama geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verildi
    Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in duruşması görüldü. Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    Kılıçdaroğlu, yarın mahkemeye çıkacak TTB yöneticilerini ziyaret etti
    Kılıçdaroğlu, yarın mahkemeye çıkacak TTB yöneticilerini ziyaret etti

    Türk Tabipleri Birliğini ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu: TTB'nin 'savaş bir sağlık sorunudur' diye bir görüş beyan etmesi son derece doğal

    İzmir'de TARİŞ işçilerinin direnişi 50. gününde
    İzmir'de TARİŞ işçilerinin direnişi 50. gününde

    İzmir'de TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağ Fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan işçileri Eğitim Sen üyeleri ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Hulusi Akar ile Özgür Özel tartışmasında bugüne kadar yaşananlar
    Hulusi Akar ile Özgür Özel tartışmasında bugüne kadar yaşananlar

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışma nasıl başladı, kim ne dedi?

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Tarkan: ÇED iptali flamingolar için sevindirici
    Tarkan: ÇED iptali flamingolar için sevindirici
    GÜNCELLENDİ
    Ceylan Ertem'in ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ albümünün klibi yayında
    Ceylan Ertem'in ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ albümünün klibi yayında
    GÜNCELLENDİ
    NBA'de Noel maçları: Lakers, Warriors'ı farklı yendi
    NBA'de Noel maçları: Lakers, Warriors'ı farklı yendi
    Ahsen TV'ye kadınlardan tepki: Nerede abuk subuk iş var onu yapıyorsun
    Ahsen TV'ye kadınlardan tepki: Nerede abuk subuk iş var onu yapıyorsun
    GÜNCELLENDİ
    Yurt, kar yağışı ve soğuk havanın etkisinde
    Yurt, kar yağışı ve soğuk havanın etkisinde

    Hava sıcaklığı yurt genelinde 6-12 derece azalıyor. İstanbul ve Ankara dahil ülkenin büyük bölümünde kar ve sağanak yağış görülüyor.

    Gazeteci Yasin Kobulan’ın ilk duruşmasında mütalaa sunuldu
    Gazeteci Yasin Kobulan’ın ilk duruşmasında mütalaa sunuldu

    Gazeteci Yasin Kobulan hakkında ‘zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında savcı mütalaasını verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusuna operasyon' çağrısı
    Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusuna operasyon' çağrısı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye Esad'la diyalog kurmamalı' dedi ve 'Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleşmeli' yorumunda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    İZBAN asgari ücret zammı sonrası teklifini güncelledi
    İZBAN asgari ücret zammı sonrası teklifini güncelledi

    Grevin devam ettiği İZBAN’da patron, asgari ücret zammının yüzde 26 olarak belirlenmesinin ardından teklifini güncelledi.

    2018’de ücretler eridi, işsizlik fonu yağmalandı, işçi ölümleri arttı
    2018’de ücretler eridi, işsizlik fonu yağmalandı, işçi ölümleri arttı

    CHP Emek Büroları 2018 yılı emek ve çalışma hayatına dair rapor hazırladı. 2018 yılında da işsizlik, güvencesizlik, yoksulluk ve ölümler reva görüldü.

    Hulusi Akar'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu ve tazminat davası
    Hulusi Akar'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu ve tazminat davası

    Hulusi Akar, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

    GÜNCELLENDİ
    Pek çok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
    Pek çok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

    Ülke genelinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde 26 Aralık günü (bugün) eğitime bir gün süreyle ara verildi.

    2019 asgari ücreti TÜSİAD’ı sevindirdi
    2019 asgari ücreti TÜSİAD’ı sevindirdi

    TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu.

    Tacizci öğretmenin dosyası işlemden kaldırıldı
    Tacizci öğretmenin dosyası işlemden kaldırıldı

    Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde bir öğrenciyi cinsel tacize maruz bırakan ve görevine devam eden öğretmen S.D.’nin dosyası işlemden kaldırıldı.

    Yargıtay kadro talebiyle başlayan ‘fiili grevi’ haklı buldu
    Yargıtay kadro talebiyle başlayan ‘fiili grevi’ haklı buldu

    Zonguldak’ta termik santralde kadro talebiyle başlattıkları fiili grev nedeniyle işten atılan işçilerin işe iade talebi Yargıtay tarafından onandı.

    ABD-Meksika sınırını geçen bir çocuk daha gözaltında yaşamını yitirdi
    ABD-Meksika sınırını geçen bir çocuk daha gözaltında yaşamını yitirdi

    Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı 7 yaşındaki bir çocuğun gözaltında yaşamını yitirmesinin ardından, 8 yaşındaki bir çocuk daha öldü.

    Adana'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü
    Adana'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü

    Adana'da bir erkek eşini tartışma bahanesiyle bıçaklayarak öldürdü.

    Roboski Katliamının üzerinden 7 yıl geçti; adalet sağlanmadı
    Roboski Katliamının üzerinden 7 yıl geçti; adalet sağlanmadı

    Roboski Katliamında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Serhat Encü'nün ağabeyi Veli Encü: Failler yargılanması gerekirken, yargılanan hep biz olduk

    Müjdat Gezen: Dilimi kesseler yine eleştirimi yaparım
    Müjdat Gezen: Dilimi kesseler yine eleştirimi yaparım

    Tiyatrocu Müjdat Gezen, gözaltına alınıp ardından adli kontrolle serbest bırakılmasına ilişkin konuştu.

    İsrail'den Şam yakınlarındaki askeri tesise hava saldırısı
    İsrail'den Şam yakınlarındaki askeri tesise hava saldırısı

    İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki bir askeri depoyu hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
    Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

    İstanbul-Dersim seferini yapan otobüs Kırşehir'de devrildi. Kazada 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Ankara ve Isparta'daki kazalarda 37 kişi yaralandı.