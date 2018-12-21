21 Aralık 2018 10:33
Van'da HDP, DBP il eş başkanları ve Barış Anneleri gözaltına alındı
Van'da sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında, aralarında HDP ve DBP il eş başkanları ile Barış Annelerinin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Fotoğraflar: MA
Van'da sabah saatlerinde ev baskınları düzenlendi ve 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar şöyle:
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Eş Başkanı Ümit Dede, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Ökkeş Kava, HDP İl Eş Başkan Yardımcısı Handan Karakoyun, HDP Gürpınar İlçe Eş Başkanı Sinem Malal ve Barış Anneleri meclisi üyeleri Hemi (Xemê) Akdoğan, Cahide Ölmez.
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 6 kişi Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. (Van/MA)