Van’da DBP ve HDP’li 6 kişi gözaltına alındı

Van'da bugün (21 Aralık) sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında, aralarında HDP ve DBP il eş başkanları ile Barış Annelerinin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Van’da yapılan ev baskınlarında, aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Ümit Dede, DBP İl Eş Başkanı Ökkeş Kava, HDP İl Eş Başkan Yardımcısı Handan Karakoyun, HDP Gürpınar İlçe Eş Başkanı Sinem Malal ve Barış Anneleri Meclisi Üyeleri Hemi (Xemê) Akdoğan, Cahide Ölmez’in bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 6 kişi Van İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

12 Aralık’ta Diyarbakır HDP İl binasında HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı açlık grevine destek için açlık grevine başladıkları gün gözaltına alınan 35 HDP’li adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bırakılanlar adına HDP Diyarbakır il binasında açıklama yapan Kulp HDP İlçe Eş Başkanı Abidin Karaman, savaş politikalarının ülkeye huzur getirmeyeceğini dile getirerek, kan ve gözyaşının dökülmemesi için Güven’in açlık grevine destek olduklarını belirtti. (HABER MERKEZİ)

'Tecrit ile çözümün önü kesiliyor'

Leyla Güven’e destek için açlık grevi yapanlara gözaltı