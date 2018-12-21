Cumhuriyet Gazetesi yargı muhabirine soruşturma

Cumhuriyet Gazetesi yargı muhabiri Seyhan Avşar hakkında yaptığı haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. “300 gün yaşar merak etme” başlıklı haberi nedeniyle, “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterdiği” iddiasıyla dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna ifade veren Avşar, yaptığı haberin basın özgürlüğü kapsamında olduğunun altını çizdi. Avşar, haberi yapmadan önce habere konu olan açlık grevindeki hükümlü öğretmen Meral Dönmez’in ailesiyle konuştuğunu ve ailenin beyanlarını haberine taşıdığını aktardı. Avşar, “Haber yayınlandıktan sonra Tarsus Cezaevi Müdürü Mazlum Özalp ile telefonda görüştüm. Mazlum Özalp bana ‘kendisinin de alevi kökenli olduğunu, aileye bu tarz sözler söylediğini ancak iyi niyetli olduğunu’ söyledi. Ben de isterse düzeltme yazısı yayınlayabileceğimizi söyledim. Daha sonra Mazlum beyin gönderdiği düzeltme yazısını yayınladık. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

'GERÇEĞİN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Evrensel’e konuşan Seyhan Avşar şunları söyledi: “Yerel seçimlere doğru giderken gazetecilere yönelik susturma operasyonları giderek hızlandı. Bende bu operasyonlardan nasibimi aldım. Her gün İstanbul adliyesinden birkaç tane gazeteci yargılamasına tanıklık ediyoruz. Ancak ne soruşturmalar ne de yargılamalar gazetecileri susturamaz. Gerçeğin peşinde koşmaya her zaman devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

O dönem Tarsus Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Fen Bilgisi öğretmeni Meral Dönmez İstanbul’daki ağır hasta anne ve babasına yakın olmak ve kendi ile aynı siyasetten yargılanan mahpuslarla aynı cezaevine sevk edilme talebiyle açlık grevine başlamıştı. Dönmez’in annesi Sose Dönmez kızlarının durumuna ilişkin Tarsus Cezaevi müdürü olan Mazlum Özalp ile görüştüklerini belirterek Mazlum Özalp’in kendilerine, “Ben 2000’lerdeki açlık grevlerinde görev yaptım. Açlık grevinde 300 gün kadar yaşıyorlar” dediğini aktarmışlardı. (HABER MERKEZİ)