Ethem Sarısülük'ün babası Muzaffer Sarısülük son yolculuğuna uğurlandı

Gezi direnişinde Ankara Kızılay’da polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük’ün babası Muzaffer Sarısülük, Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Beylice köyünde toprağa verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapan Muzaffer Sarısülük, daha sonra görevinden istifa ederek köyünde yaşamaya başlamıştı. 30 yıldır köyün dışında bir kulubede yaşayan Sarısülük, oğlu Ethem’in öldürülmesinin ardından Sungurlu’daki trafolara çeşitli yazılar yazmış ve bu yazılar nedeniyle de mahkemeye verilmişti.

Geçtiğimiz Cuma günü kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muzaffer Sarısülük’ün cenazesi, oğlu Ethem Sarısülük'ün mezarının yanına defnedildi. Muzaffer Sarısülük’ün eşi Sayfi Sarısülük, oğlu Ethem’in mezarının başında “Baba ile oğul yeniden buluştu. Seni katlettiler oğlum, artık baban da yanına geldi” diyerek ağıt yaktı.Cenaze törenine Sarısülük’ün oğuları Mustafa, Cem ve İkrar Sarısülük, Sarısülük ailesi, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, HDP İl Başkanı Ümit Küçükbayatlı, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, Ankara’dan, Çorum’dan, Sungurlu’dan ve çevre köylerden çok sayıda yurttaş katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Muzaffer Sarısülük, oğlunun ölümünden sonra Çorum’un Sungurlu ilçesinde tepki için bir trafonun altında ateş yakıp diş polikliniğinin kapısına “Maddi Tıp şeytandır” diye yazınca hakkında ‘kamu malına zarar vermek’ iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iki dava açılmıştı.

Sarısülük, 30 yıla yakın süredir doğada yaşıyordu. (Çorum/EVRENSEL)