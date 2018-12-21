Gezi Direnişi sırasında Ankara Kızılay Meydanı'nda polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün babası Muzaffer Sarısülük hayatını kaybetti.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran oğlu Cem Sarısülük, "Bu acı haberi vermek de bana düştü. Babam Muzaffer Sarısülük gece vefat etmiştir. Cenazesi Cumartesi günü öğlen Çorum Sungurlu Beylice köyünde defnedilecektir" dedi.

Ethem Sarısülük’ün babası Muzaffer Sarısülük, oğlunun ölümünden sonra Çorum’un Sungurlu ilçesinde tepki için bir trafonun altında ateş yakıp diş polikliniğinin kapısına “Maddi Tıp şeytandır” diye yazınca hakkında ‘kamu malına zarar vermek’ iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iki dava açılmıştı.

Sarısülük, 30 yıla yakın süredir doğada yaşıyordu. (HABER MERKEZİ)