21 Aralık 2018 09:22Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 10:24
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik kazası: Geçişler aksıyor
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçiş güzergahında trafik aksıyor.
Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişte bir şerit trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılılar ambulansla hastaneye sevkedilirken Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında bir şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım aksadı. (HABER MERKEZİ)