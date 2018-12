Uluslararası PEN, Selahattin Demirtaş'ın onur üyeliğini duyurdu

Uluslararası yazarlar birliği PEN, cezaevindeki HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın onur üyeliğini duyurdu ve AİHM kararına uyularak derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığını ve Haziran 2018 seçimlerinde cezaevinden başkan adayı olarak yarıştığını hatırlatan Uluslararası PEN, 20 Kasım 2018'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde verilen karara vurgu yaptı. Uluslararası PEN, Demirtaş'ın bu karara uyularak derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

We call on the Turkish authorities to abide by the European Court of Human Rights’ ruling and release Selahattin Demirtaş, PEN International. The opposition politician and writer remains jailed despite the Court ordering his release a month ago:https://t.co/YclvR2wozk pic.twitter.com/IhMl6KQYlO