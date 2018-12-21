21 Aralık 2018 00:37

CHP’li Purçu Romanları gündeme getirdi, AKP’liler tepki gösterdi

CHP'li vekil Özcan Purçu, Afyonkarahisar'da çadırdaki Roman vatandaşın çıkan yangında ölmesini gündeme getirince AKP'liler tepki gösterdi.

CHP’li Purçu Romanları gündeme getirdi, AKP’liler tepki gösterdi

Fotoğraf: DHA

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    TBMM Genel Kurulu'nda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri sırasında CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun Afyonkarahisar'da çadırda yaşayan bir Roman vatandaşın çıkan yangında yaşamını yitirmesini Meclis gündemine taşıdı, AKP’li vekiller tepki gösterdi. 

    2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 5. maddesi üzerinde şahsı adına söz alan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, geçen ay Afyonkarahisar'da bir insanlık dramının yaşandığını, 4 yıldır çadırda yaşayan bir Roman vatandaşın çıkan yangında yaşamını yitirdiğini söyledi.

    Bu kişinin Afyonkarahisar Valiliğinden istediği konteynerin verilmediğini anlatan Purçu, "Vali Bey, oğlunun kaymakamlığa yazdığı mektuba 'Romansa boş verin' dedi. Allah seni kahretsin vali. Romana verdiğiniz değer bu mu?  Yanarak can verdi o insan çadırda. İçişleri Bakanı o valiyi görevden almazsa ölen Hanife Hanımın vebali boynunuza olsun” diye konuştu.  

    Purçu'nun konuşması üzerine AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugüne kadar Roman vatandaşlar için ne yapıldıysa AKP hükümetleri döneminde yapıldığını iddia etti.

    Akbaşoğlu, "Deveye sormuşlar 'neden boynun eğri; nerem doğru ki' demiş. Ben bu konuşmanın neresini düzelteyim." dedi.

    AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise Purçu'nun anlatımlarının yanlış bilgiye dayandığını öne sürdü.

    Bekle, "Cumhurbaşkanımız, 'Bu ülkede özür dilenecek birileri varsa Roman vatandaşlardan başlamamız lazım' demiştir. Romanlara yönelik ön yargının kırılmasında ne çaba gösterildiğini benim kadar Özcan da çok iyi bilmektedir. Biz her türlü ayrımcılığı ayaklar altına almış bir partiyiz." diye konuştu. 

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Purçu'nun, Afyonkarahisar'da yaşanan bir olayı dile getirmesine verilen tepkiyi anlamadıklarını söyledi. (AA)

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