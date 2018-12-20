Diyarbakır’da açlık grevi yapan 35 kişi serbest bırakıldı
Diyarbakır'da Leyla Güven'e destek için açlık grevi yaparken gözaltına alınan 35 kişi, 8 gün sonra adliyeye çıkarıldı ve serbest bırakıldı.
Fotoğraf: MA
HDP Diyarbakır il binasına düzenlenen baskınla gözaltına alınan açlık grevi yapğan 35 kişi, adli kontrol uygulamasıyla ile serbest bırakıldı.
PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevine giren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in taleplerini sahiplenilmesi amacıyla 12 Aralık'ta, 3 günlük açlık grevi eylemine başlayan 35 kişi, HDP il binasına düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. Gözaltındaki 35 kişi, 8 gün sonra bugün adliyeye çıkarıldı.
SAVCILIĞIN TALEBİ
Savcılıkta ifadeleri alınan ve “örgüt üyesi olmak”la suçlanan 35 kişiye, neden açlık grevine girdiklerinin sorulduğu belirtildi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 35 kişi, adli kontrol şartı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
HAFTADA 3 GÜN İMZA ŞARTI
Sulh Ceza Hakimliği, 35 kişiyi “yurtdışı çıkış yasağı” ve “adli kontrol şartı” ile serbest bıraktı. Hakimin, açlık grevine giren bazı kişilere haftada 3 gün imza atmak şartıyla adli kontrol tedbiri vermesi dikkat çekti. (Diyarbakır/MA)