Direnişteki TARİŞ işçilerine sorduk: Asgari ücret ne kadar olmalı?

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak ve 10 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Bütün emekçilerin gözünün üzerinde olduğu asgari ücret görüşmelerini direnişteki TARİŞ işçileri ile konuştuk, işçilere asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini sorduk. (İzmir/EVRENSEL)

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