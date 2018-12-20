Direnişteki TARİŞ işçilerine sorduk: Asgari ücret ne kadar olmalı?
Sendikalı olarak işlerine dönmek için 1 buçuk aydır direnişte olan TARİŞ işçileri, 'Asgari ücretin en az 2800 lira olması gerekir' diyor.
20 Aralık 2018 20:50Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 20:56
İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak ve 10 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Bütün emekçilerin gözünün üzerinde olduğu asgari ücret görüşmelerini direnişteki TARİŞ işçileri ile konuştuk, işçilere asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini sorduk. (İzmir/EVRENSEL)
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