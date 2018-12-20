İzmir'de işçiler Öykü Arin için kök hücre bağışladı

İzmir'de inşaat işçileri, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışında bulundu.

AA'da yer alan habere göre, İzmir'de Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında çalışan işçiler, ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına katıldı.

Lüleburgaz’da Öykü Arin için kök hücre bağışı

İnşaat yerleşkesinde bulunan yemekhanede bir araya gelen işçiler ve idari personel, kurulan stantta Öykü Arin için kan verdi. İşçilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, "Öykü Arin Yazıcı'nın nakil için 2,5 ayı var. Buradan herkese şunu hatırlatmak istiyoruz; kök hücre nakli hayat kurtarıyor. Herkesi kök hücre için bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Öykü için umut olalım." denildi. (HABER MERKEZİ)

Öykü Arin’e ve ihtiyacı olan tüm çocuklara umut olabilirsiniz

Öykü Arin için başlatılan ilik nakli kampanyası yurt dışına taşındı