Hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle İstanbul Adliyesi’ne giden Yazar İhsan Eliaçık, başka bir dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne giden yazar İhsan Eliaçık, gözaltına alındı. Batman'daki başka bir soruşturmadan dolayı yakalaması olduğu için gözaltına alınan Eliaçık, ifadesinin alınması için nöbetçi savcılığa çıkarıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nde (SEGBİS) yaşanan bir arızadan dolayı ifade veremeyen Eliaçık, ifadesinin alınması için adliyede bekletiliyor

Eliaçık’ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

Eliaçık daha önce “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasından 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme Eliaçık'a adli kontrol uygulayarak İstanbul dışına çıkmama kararı vermişti.

Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından "Mahkeme tarafından 'İstanbul'dan çıkış yasağı' konulan Yazar İhsan Eliaçık, Batman'daki bir soruşturma için bu kente gitmediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu yüzden geceyi karakolda geçirecek. Güler misin, ağlar mısın?" diye yazdı. (MA)