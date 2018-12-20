ÖHP: Tüm cezaevlerindeki tecritler kaldırılmalı

Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatlar, tecride karşı başlatılan açlık grevlerine ve mahpusların durumuna dair bilgileri paylaştı.

ÖHP üyesi avukatlar, İHD İstanbul Şubesi’nde Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karşı başlatılan açlık grevlerine ve mahpusların durumuna dair bilgileri paylaştı. ÖHP adına açıklamayı avukat Ahmet Baran Çelik, 27 Kasım 2018 tarihinde başlayan süresiz-dönüşümlü açlık grevlerinin 20. gününde, 17 Aralık 2018 itibariyle bazı cezaevlerinde süresiz dönüşümsüz açlık grevlerine dönüştüğünü belirtti. Mahpusların beyanlarını içeren raporu paylaşan Çelik çoğu hapishanede açlık grevlerine devam eden mahsusların birçok hak ihlaline ve sağlık sorunlarına rastlandığını söyledi. Çelik “Vurgulamak isteriz ki; açlık grevi bir intihar biçimi değildir. Bir protesto biçimidir. Kişi kendi iradesi ile bilinçli olarak yiyeceği reddetmektedir. Bir açlık grevi ölümle sonuçlanabilir fakat temel amaç ölüm değildir. Günlük belli miktarlarda su, tuz ve şeker alımını devam ettirme esasına dayanır. Ayrıca açlık grevi sonlandırıldığında kalıcı nörolojik kayıpların görülmemesi için B1 vitamininin mutlaka alınması gerekir” diye konuştu. Mahpusların tek taleplerinin Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması olduğunu dile getiren Çelik “Talepler açıktır. İmralı tecridi ve tüm cezaevlerindeki tecritlerin kaldırılması talebidir” dedi. “Bizler hukukçular ve insan hakları savunucuları olarak açlık grevi eylemine başvuran mahpusların başta sağlık hakkı olmak üzere, yaşam haklarının korunması için tüm yetkililerin gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz” diyen Çelik, “Siyasal iktidar, açlık grevcilerinin taleplerini süreç daha tehlikeli bir noktaya evrilmeden değerlendirmelidir. Talepler açıktır. İmralı tecridi ve tüm cezaevlerindeki tecritlerin kaldırılması talebidir” şeklinde konuştu. Son olarak yetkilileri de çözüm için etkin olmaya davet eden Çelik açıklamasını sonlandırdı. Çelik’in ardından Tutsak Aileleri Derneği (TUAY-Der) adına avukat Xebat Demircan mahpus ailelerinin direnişi sahiplendiğini ve tecrit ortadan kaldırılıncaya kadar direnişe devam edileceğini belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)