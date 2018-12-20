TİHV: İnsan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, vakıf başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya verilen cezayı kınadı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 28 yıllık tarihinde bir ilk yaşandığı ve 9 yıldır TİHV başkanlığını yürüten Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı açıklamanın imzacılarından biri olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı hatırlatılan açıklamada; “Vakfımızın Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, söz konusu açıklamayı imzalayan ve sayıları önce 1128 olan, daha sonra devam eden katılımlar ile 2212’ye ulaşan hakikat arayışındaki Barış için Akademisyenler’den (BAK), sadece biri idi. Türkiye’nin vicdanı ve yüz akı olan akademisyenler, o tarihten bu yana ağır baskı ve tehditler ile karşı karşıya kaldılar” denildi.

‘BİR İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSUNUN EN TEMEL İŞLEVİ, İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN TESPİTİ VE BELGELENMESİDİR’

Fincancı’ya verilen cezanın sadece düşünce ve ifade özgürlüğünün ağır ihlali değil aynı zamanda kaygı verici bir şekilde insan hakları savunuculuğuna yönelik büyük bir saldırı olduğu ifade edilen açıklamada; “Bir insan hakları savunucusunun, üstelik uzmanlığı adli tıp ise, en temel işlevi insan hakları ihlallerinin tespiti ve belgelenmesidir. Çünkü amacınız insan hakları ihlallerini önlemek ise bunun en temel ve etkin yolu hak ihlallerini görünür kılmak, hakikati açığa çıkarmaktır. Dolayısıyla hak ihlallerinin tespiti ve belgelenmesi insan hakları savunucusu olmanın doğası gereği, olmazsa olmaz asli faaliyetidir. Dün başkanımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya verilen cezanın ağırlaştırılmasına gerekçe olarak gösterilen şey de bu tespit ve belgeleme faaliyetinin bizatihi kendisidir” ifadeleri kullanıldı.

‘İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU CEZALANDIRILAMAZ’

Açıklamada, “Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyoruz ki, sadece ve sadece hakikate tanıklık eden, hakikatin kaydını tutan ve onu görünür kılmak için zorbalığa direnen vicdanın sesi, insan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz” denildi. (HABER MERKEZİ)

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