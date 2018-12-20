Mahmut Tanal: İktidar okurun cebinden elini çeksin

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, “Ekonomik krize çareyi zamlarda arayan iktidar şimdi de okurun cebine el attı. e-gazete ve e-kitap ve e-dergilerin sesli okuma özelliğini en çok görme engelli vatandaşlarımız kullanıyordu. Zannetmeyin ki farkında değiller. İktidar, toplumun eğitim ve kültür seviyesini bilinçli bir şekilde baltalıyor” dedi.

Eğitim ve öğretimi kitaplardan ayrı olarak düşünmenin mümkün olmadığını dile getiren

Tanal, “Pırlanta, lüks yatların yakıtları gibi herkesin ulaşamadığı tüketim gereçlerinden katma değer vergisi alınmaması, yanında kitap gibi zaruri, eğitim ve bilim için vazgeçilmez olan gereçlerden katma değer vergisi alınarak, toplumda yaşayanların eğitim araç gereçlerine ulaşmasının zorlaştırılması sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

KDV’NİN ALINMAMASI İÇİN TEKLİF SUNDU

Kitaplardan alınan KDV’nin alınmaması için Meclise kanun teklifi veren Tanal “Düşük bütçesi olan her vatandaşın, maddiyatı düşünmeden kitap alabilmesi, ülkenin geleceğine yatırımdır. Ülkenin geleceğini düşünen bir iktidar, yatırımlarını eğitime, kültüre yapar. Kitabın girmediği yerde kaos vardır. Kitapta KDV oranlarının kaldırılması için verdiğimiz kanun teklifi kabul edilsin, böylece iktidar okurun cebinden elini çeksin istiyoruz” şeklinde konuştu. (KÜLTÜR SERVİSİ)