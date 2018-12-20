CHP: İktidar okurun cebinden elini çeksin

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, elektronik gazete ve elektronik kitapta vergilerin yüzde 1’den yüzde 18’e, e-dergide KDV'nin yüzde 8’den yüzde 18’e yükseltilmesi sonrası konuyu Meclise taşıdı.

Mahmut Tanal, “Ekonomik krize çareyi zamlarda arayan iktidar şimdi de okurun cebine el attı. e-gazete ve e-kitap ve e-dergilerin sesli okuma özelliğini en çok görme engelli vatandaşlarımız kullanıyordu. Zannetmeyin ki farkında değiller. İktidar, toplumun eğitim ve kültür seviyesini bilinçli bir şekilde baltalıyor” dedi.

Eğitim ve öğretimi kitaplardan ayrı olarak düşünmenin mümkün olmadığını dile getiren

Tanal, “Pırlanta, lüks yatların yakıtları gibi herkesin ulaşamadığı tüketim gereçlerinden katma değer vergisi alınmaması, yanında kitap gibi zaruri, eğitim ve bilim için vazgeçilmez olan gereçlerden katma değer vergisi alınarak, toplumda yaşayanların eğitim araç gereçlerine ulaşmasının zorlaştırılması sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

KDV’NİN ALINMAMASI İÇİN TEKLİF SUNDU

Kitaplardan alınan KDV’nin alınmaması için Meclise kanun teklifi veren Tanal “Düşük bütçesi olan her vatandaşın, maddiyatı düşünmeden kitap alabilmesi, ülkenin geleceğine yatırımdır. Ülkenin geleceğini düşünen bir iktidar, yatırımlarını eğitime, kültüre yapar. Kitabın girmediği yerde kaos vardır. Kitapta KDV oranlarının kaldırılması için verdiğimiz kanun teklifi kabul edilsin, böylece iktidar okurun cebinden elini çeksin istiyoruz” şeklinde konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesi verdi.

ANTMEN’İN ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR ŞU ŞEKİLDE;

■ Pırlantadan, lüks tekne mazotundan vergi almayan, yandaş işadamlarının milyonlarca vergi borcunu sıfırlayan iktidarınız; kitap, e-kitap ve sesli kitap başta olmak üzere; bilimsel ve kültürel dergi, basılan makale ve sanat yapıtları okurlarından da vergi almamayı düşünmekte midir?

■ Kitap, e-kitap, sesli kitapların basımında, dağıtımında ve alımında KDV oranının düşürülmesi adına yasal bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

■ 2002 ila 2018 yılları arasında kitap, e-kitap, sesli kitap, bilimsel ve kültürel yayınlar, dergiler ve sanat yapılarından toplamda alınan vergi tutarı ne kadardır?

■ Okuyucuları, yayınevleri, yazarları, akademisyenleri ve sanatçıları desteklemek; onların eserlerini ve çalışmalarını daha uygun koşullarda hazırlamalarını sağlamak ve ekonomik olarak destek sağlamak adına bir çalışma yapmayı düşünmekte misiniz? (KÜLTÜR SERVİSİ)