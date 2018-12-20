20 Aralık 2018 16:46
22 Aralık’ta Bakırköy’de ‘krize karşı İstanbul mitingi’ yapılacak
Emek ve demokrasi güçleri 22 Aralık’ta İstanbul'da krize karşı bir araya geliyor.
İstanbul’daki emek ve demokrasi güçleri krize karşı İstanbul mitingini 22 Aralık’ta Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapacak.
“Krizin bedelini ödememek, emeğin haklarını omuz omuza savunmak için, faturayı patronlar ve siyasi iktidar ödesin demek için buluşalım” diyerek mitinge katılım çağrısı yapan emek ve demokrasi güçlerinin talepleri ise şu şekilde: “Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretlerde ekonomik krizin etkileri telafi edilsin, en az gerçek enflasyon oranında zam yapılsın. Temel hizmetler olan doğal gaz, su, elektrik ve ulaşıma zam yapılmasın, yapılan zamlar derhal geri alınsın. Şirketlerin krizi fırsata çevirerek işçi çıkarmaları yasaklansın” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)