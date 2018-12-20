Bir harf yüzünden 7 yıl sonra emekli olabildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı fabrikada bir gün arayla işe başlayan ve isimleri ile soyisimlerini sadece 'H' harfi ayıran 2 kadından biri olan 54 yaşındaki Alime Coşkun, kayıtlarda yaşanılan karışıklık nedeniyle 7 yıl geç emekli oldu. Dün ilk maaşını alan Alime Coşkun, geriye dönük 7 yıllık maaşını istiyor.

Yunusemre ilçesinde yaşayan Alime Coşkun, 1991 yılında işe girdi. Bir gün sonra da aynı yerde Halime Coşkun adlı kadın işbaşı yaptı. Ancak iki isim arasındaki tek fark olan 'H' harfi Alime Coşkun'un tam 7 yıl geç emekli olmasına neden oldu. Coşkun, sigorta primi ve yaşı tutmasına rağmen kayıtlardaki karışıklık nedeniyle emekli edilmedi. Bunun üzerine dava açan Alime Coşkun, 7 yıldır sürdürüdüğü hukuk mücadelesini kazandı. Alime Coşkun, emeklilik maaşına 7 yıl sonra kavuştu.

'MAĞDURİYETİM BİTMEDİ'

İlk emekli maaşını alan Alime Coşkun, "Aynı işyerinde benimle birlikte Halime Coşkun isminde bir kadın da çalışıyordu. Ama ben başıma böyle bir olay gelene kadar, bu kadının aynı işyerinde olduğunu bilmiyordum. Sonradan farkına vardım ama biraz geç kaldım. Emekli olacağım düşüncesini hayatımdan çıkarmıştım." dedi. Coşkun, "Mağduriyetim bitmedi. 7 senelik paramı alamadım. Geriye dönük maaşımı da almak için dava açtık. Mağduriyetimin tam giderilmesini istiyorum. Mutlu olmuşken, tam mutlu olmak istiyorum" diye konuştu. (DHA)