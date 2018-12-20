Haziran seçimlerinde seçmen listesine 1300 kişi eklendi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı yerleşim birimlerinde seçmen sayılarındaki ciddi artışı, TBMM gündemine taşıdı. Nüfustan fazla seçmen sayısı olan bölgelerin olduğuna dikkat çeken Gürer, şaibeye neden olabilecek bu artışların araştırılması gerektiğini vurguladı.

Niğde’nin Ulukışla ilçesinden örnek veren Gürer, ilçede 24 Haziran seçimlerinde seçmen listesine 1300 kişinin eklendiği yönündeki iddiaları vurgu yaparak, bu yazılımın halen devam ettiği bilgisinin kaygı verici olduğunu belirtti.

Ulukışla’nın nüfusunun 5 bin 800 olmasına rağmen, seçmen sayısının neredeyse nüfusu bile geçmesinin nedenini soran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Seçimler bugünden itibaren tartışılır kılınmamalıdır, bu seçmen artışı incelenmelidir” dedi. Seçime 4 aydan az bir süre kalan bu tür düzenlemelerin kabul edilemez olduğunu belirten Gürer, bu konuda yetkilileri uyardı. (HABER MERKEZİ)